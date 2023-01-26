TBB Başkanı Çakar: KKM faizi yüzde 17'lere çıkabilir

Merkez Bankası, kur korumalı mevduatta kritik bir adım attı. TCMB'nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerindeki faiz sınırı kaldırılıyor. TCMB politika faizi yüzde 9 seviyesinde bulunurken, kur korumalı mevduatlarda faizde yüzde 12'lik üst sınır vardı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, BloombergHT yayınında yaptığı açıklamada, KKM'nin toplam büyüklüğünün 1.4 trilyon TL'ye ulaştığını ve bu düzenlenin yaklaşık 1 trilyon TL'lik bölümünü etkilediğini belirterek, TCMB'nin değişikliği ile KKM'de yüzde 12 ile "düşük" kalan faiz oranının serbest kaldığını söyledi.

Çakar "Faiz oranı düşük kalmıştı ve KKM artış hızı zayıflamıştı. KKM'de politika faizinin 3 puan üzerinde olan marjın 5-6 puana oturacağını düşünüyorum" dedi.

Çakar, KKM'nin dövizden dönen kısmı için getirinin yüzde 17'ye kadar ulaşabileceğini ve bu sınırın kaldırılmasıyla opsiyonlara olan ihtiyacın da ortadan kalkacağını söyledi.

"İkinci kur fiyatlaması oluşur" endişesi

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) yurt dışından elde ettiği dövizi kendisine satan şirketlere dövizden TL'ye dönüşüm desteği verilmesine karar verdi.

Bu düzenleme ile TCMB'ye düzenli olarak döviz satışı yapan ihracatçılar ile turizimcilerin dahil olmak üzere tüm kurumlara da yurtdışında tuttuğu dövizi Türkiye'ye getirmesi halinde destek verilmiş olacak.

Bazı analistler sürecin ülkede ikinci bir kur fiyatlaması yaratabileceğine yönelik endişeleri dile getirirken bunu enflasyon raporunun tanıtım toplantısında reddeden TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu "İkili kur uygulamıyoruz, sadece yurtdışından gelen kaynağı teşvik ediyoruz" dedi.