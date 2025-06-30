Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla TBB Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı.

Nurullah Bakır kimdir?

TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı. 2020 yılında Ziraat Bank Moscow’a Genel Müdür olarak atandı.



Nurullah Bakır, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.