TCMB anketi: Bankalar ikinci çeyrekte ticari kredilerde frene bastı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde, bankaların kullandırdıkları işletme kredilerine uyguladıkları standartlarda belirgin bir sıkılaşma gerçekleşti.

Raporda yer alan değerlendirmeler şu şekilde:

Bankaların kredi verme kriterleri

İşletme kredilerinde, bankaların kullandırdıkları işletme kredilerine ilişkin genel değerlendirmeleri, uyguladıkları standartlarda belirgin bir sıkılaşma gerçekleştiği yönünde oldu. Beklenti ise işletme kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı yönünde görüldü.

Ölçek olarak, KOBİ’lere ve büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlarda gevşemenin yerini sıkılaşmaya bıraktığı görülürken, beklenti, KOBİ’lere ve büyük işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı yönünde oldu.

Vade bakımından bakıldığında, kısa ve uzun vadeli kredilere uygulanan standartlardaki gevşemenin yerini sıkılaşmaya bıraktığı ve beklentinin de kısa ve uzun vadeli kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı yönünde oldu.

Para cinsi bakımından da TL kredilere uygulanan standartlardaki gevşemenin yerini sıkılaşmaya bıraktığı, YP kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma eğiliminin devam ettiği görülürken, beklenti, TL kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bırakacağı, YP kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın devam edeceği yönünde gerçekleşti.

Bireysel kredilerde "ihtiyaç" sıkılaştı

Bireysel kredilerde konut kredilerine uygulanan standartlarda sınırlı sıkılaşma gözlenirken, beklenti mevcut seyrin devam edeceği yönünde oldu.

Taşıt kredilerinde uygulanan standartlarda sınırlı sıkılaşma gözlenirken, beklenti mevcut seyrin devam edeceği yönünde gerçekleşti.

Diğer bireysel kredilere uygulanan standartlarda sıkılaşmanın güçlenerek devam ettiği gözlenirken, beklenti standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği yönünde görüldü.

Kredi taleplerinde artış bekleniyor mu?

İşletme kredilerinde talepteki artış, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir miktar zayıflayarak devam etti. Beklenti, talepteki artışın güçlenerek devam edeceği yönünde oldu.

KOBİ ve büyük işletme kredi talebindeki artışın ölçek olarak zayıflayarak devam ettiği ve beklentinin de güçlenerek devam edeceği yönünde olduğu izlendi.

Vade bakımından, kısa vadeli kredi talebindeki artış zayıflayarak devam ederken, uzun vadeli kredi talebindeki azalış yerini artışa bıraktı. Beklenti kısa vadeli kredi talebindeki artışın güçlenerek, uzun vadeli kredi talebinde artışın zayıflayarak devam edeceği yönünde oldu.

TL ve YP kredilere olan talepteki artış mevcut seviyelerinde devam etti; beklenti talepteki artışın TL ve YP krediler için güçlenerek devam edeceği yönünde olduğu görüldü.

Bireysel kredilerde talepler ne yönde?

Konut kredi talebindeki artışın yerini azalışa bıraktığı görülürken, beklenti de talepteki azalışın mevcut seviyelerinde devam edeceği yönünde oldu.

Taşıt kredi talebinin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Beklenti, talepteki azalışın zayıflayarak devam edeceği yönünde oldu.

Diğer bireysel kredi talebindeki sınırlı artışın yerini sınırlı azalışa bıraktığı görüldü. Beklenti, talepteki azalışın güçlenerek devam edeceği yönünde oldu.

Fonlama koşulları ne durumda?

Yurt içi ve yurt dışı fonlama gerçekleşmelerinde bir önceki çeyrekte görülen sıkılaşma yönlü değerlendirmelerin 2026 yılının ikinci çeyreğinde güçlenerek devam ettiği görüldü.

Beklenti, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde, yurt içi fonlama koşullarının gevşeyeceği, yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ise önemli ölçüde zayıflayarak devam edeceği şeklinde oldu.