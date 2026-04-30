TCMB: Bankaların yabancı para varlıkları arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri, 2025 IV. Çeyrek" verisini açıkladı.

Yerel Bankacılık İstatistikleri raporlamasına göre, bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.

Türkiye'deki bankaların toplam yabancı para varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 artışla 379,2 milyar ABD doları, toplam yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,1 artışla 341,0 milyar ABD doları oldu. Bir önceki çeyreğe göre bankaların banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları yüzde 2,3 artışla 232,8 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,4 artışla 228,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Konsolide bankacılık İstatistikleri raporlaması kapsamında, bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 arttı. Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,9 artışla 44,0 milyar ABD doları, yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları ise yüzde 5,1 artışla 33,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre bankalardan alacakları, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 artmıştır. Türkiye'deki bankaların ilk borçluya göre bankalardan alacakları 2025 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 artışla 32,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre bankalardan olan alacakları ise aynı dönemde yüzde 3,9 artışla 22,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.