TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi
TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldiği toplantıda bankacılık sektörünün görünümü ve para politikasına ilişkin başlıklar ele alındı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen mutat toplantıda bir araya geldi.
Yapılan toplantıda, TCMB Başkanı Karahan küresel ekonomi, makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin genel değerlendirmelerini aktardı. TBB Başkanı Çakar ve Yönetim Kurulu Üyeleri bankacılık sektöründeki son durum ve sektörün geleceğe ilişkin beklentilerini paylaştı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın iş birliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederlerken, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirttiler.
Periyodik olarak düzenlenen ortak toplantılarla, sektörün bilgilendirilmesi ve ortak çalışmalarda eş güdümün sağlanması amaçlanıyor.