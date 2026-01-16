TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 23,23 oranında olurken; yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 51,17 TL seviyesinde gerçekleşti.

TCMB "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları yayımlandı.

Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

2026 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

Yıllık Enflasyon Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 23,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,35 iken, bu anket döneminde yüzde 22,20 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,45 iken, bu anket döneminde yüzde 16,94 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2026 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,26 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 47,35 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 23,63 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir (2)

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 49,23’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 26,15’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2026 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,78 olasılıkla yüzde 14,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,88 olasılıkla yüzde 16,00 – 17,99 aralığında, yüzde 20,02 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 19,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir(2) .

Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,67‘sinin beklentilerinin yüzde 14,00 - 15,99 aralığında, yüzde 51,67‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 17,99 aralığında, yüzde 15,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 – 19,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Faiz Beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 olmuştur. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşmiştir.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 51,17 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,08 TL iken, bu anket döneminde 51,89 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH Büyüme Beklentileri

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.