TCMB rezervlerinde 7 milyar dolarlık yükseliş

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı Para Mevduatlarında 2 milyar 660 milyonluk satış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 187 milyar 558 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Mart ile sona eren haftada 186 milyar 442 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 107,50 milyon dolar artarak 111 milyar 194 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 223 milyon dolar azalarak 75 milyar 247 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 660 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 224 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 314 milyon dolar düşüş gösterdi.

Net uluslararası rezervlerde artış

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 17 Mart itibarıyla itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 336 milyon dolar artış ile 19 milyar 987 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri ise 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 6 milyar 874 milyon dolar artarak 126 milyar 887 milyon dolara çıktı.

Verilere göre, 17 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 232 milyon dolar artışla 73 milyar 928 milyona dolara çıktı. Rezervler 10 Mart ile biten haftada ise 69 milyar 696 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervlerinde de artış gerçekleşti. 17 Mart ile sona eren haftada TCMB'nin altın rezervleri 2 milyar 643 milyon artışla 52 milyar 959 milyon dolar seviyesine yükseldi. 10 Mart itibarıyla ile altın rezervleri 50 milyar 316 milyon dolar seviyesindeydi.

Yabancılardan hisselerden kaçtı

Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine 17 Mart haftasında yabancı yatırımcılar net satıcı tarafta yer aldı. Verilere göre 17 Mart haftasında yabancı yatırımcılar toplam 210,8 milyon dolar değerinde hisse senedi satarken, toplam stokları ise 10 Mart haftasındaki 27 milyar 495 dolardan, 26 milyar 400 milyon dolara geriledi.