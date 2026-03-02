TCMB’den likidite hamlesi: 19,36 milyar TL’lik senet satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), likidite senedi İhraç ihalesinin sonuçlarını açıkladı. İhalede ISIN kodu TRM020426T19 olan kıymet için toplam 99.913.000.000 TL tutarında teklif verildi. İhalede kabul edilen miktar 19.999.999.000 TL olurken, kabul edilen toplam tutar 19.362.157.632,22 TL olarak gerçekleşti.

Faiz oranlarına bakıldığında, minimum basit faiz yüzde 36,98, ortalama basit faiz yüzde 40,08 ve maksimum basit faiz yüzde 40,51 seviyesinde oluştu. Bileşik faiz oranları ise minimum yüzde 43,95, ortalama yüzde 48,34 ve maksimum yüzde 48,95 olarak kaydedildi.

Minimum fiyat 96,778, ortalama fiyat 96,811 ve maksimum fiyat 97,050 olarak gerçekleşti.