TCMB’nin brüt rezervleri tarihi zirvesine yükselecek

Ali Orhan YALÇINKAYA

Merkez Bankası’nın 24 Kasım haftasına ilişkin döviz rezervlerine dair haftalık durumu 30 Kasım Perşembe günü öğreneceğiz. Hafta başında (bugün) yayımlanan analitik bilançodan ise bunu tahmin edebiliyoruz.

Şöyle ki, analitik bilançodaki “Dış Varlıklar” kalemindeki değişim ile TCMB’nin açıkladığı toplam döviz rezervleri değişimi uyumlu seyretmektedir.

Nitekim söz konusu haftada altın dahil brüt rezervlerin 2.0 milyar dolar artarak 136.5 milyar dolara, Net Uluslararası Rezervlerin (NUR) ise 6.9 milyar dolar artarak 35.9 milyar dolara yükseldiği hesaplanıyor.

Merkez Bankası’nın kendine ait altın rezervi bulunduğundan, altının ons fiyatındaki değişim bu değerlemeyi etkilemektedir. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 1.0 yükseldiğini izlemiştik. Bunun da etkisinin 0.4 milyar dolar ile yukarı yönde olduğu görülüyor.

Diğer taraftan TCMB’nin “Dış Varlıklar” ile “Toplam Döviz Yükümlülükleri” farkından oluşan Net Döviz Pozisyonu ise 6.8 milyar dolar artarak 25.9 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu haftada swap stoku 4.84 milyar dolar artarken, döviz depo stoku değişim göstermemişti. Swaplar bilanço dışı yükümlülük olarak izlenmekte olup, burada yaşanan değişim yönünde brüt ve net uluslararası rezervler etkilenmektedir. Döviz depo işlemleri ise bilanço içi yükümlülük olarak takip edilirken, yaşanan değişimin tersi yönünde net uluslararası rezervleri etkilemektedir.

NUR seviyesinin bankalarla yapılan swaplar ile 4.84 milyar dolar, altının ons fiyatı kaynaklı etki ile 0.4 milyar dolar ve kamu mevduatı kaynaklı -0.1 milyar dolar ile toplamda 5.1 milyar dolar artması gerekirken gerçekleşmenin 6.9 milyar dolar düzeyinde olması söz konusu haftada 1.8 milyar dolar net döviz alımı gerçekleştirildiğini düşündürüyor.