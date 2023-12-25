TCMB’nin brüt rezervleri yeni zirvesinde

Ali Orhan YALÇINKAYA

Merkez Bankası’nın 22 Aralık haftasına ilişkin döviz rezervlerine dair haftalık durumu 28 Aralık Perşembe günü öğreneceğiz. Hafta başında (bugün) yayımlanan analitik bilançodan ise bunu tahmin edebiliyoruz.

Şöyle ki, analitik bilançodaki “Dış Varlıklar” kalemindeki değişim ile TCMB’nin açıkladığı toplam döviz rezervleri değişimi uyumlu seyretmektedir.

Nitekim söz konusu haftada altın dahil brüt rezervlerin 2.9 milyar dolar artarak 145.4 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesine yükseldiği görülüyor. Net Uluslararası Rezervlerin (NUR) de 5.1 milyar dolar artarak 42.3 milyar dolar ile 2015 yılı Şubat ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktığı hesaplanıyor.

Merkez Bankası’nın kendine ait altın rezervi bulunduğundan, altının ons fiyatındaki değişim bu değerlemeyi etkilemektedir. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 1.8 yükseldiğini izlemiştik. Bunun da etkisinin 0.6 milyar dolar ile artış yönünde olduğunu hesaplanıyor.

Diğer taraftan TCMB’nin “Dış Varlıklar” ile “Toplam Döviz Yükümlülükleri” farkından oluşan Net Döviz Pozisyonu 3.0 milyar dolar artarak 30.2 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu haftada swap stoku 119 milyon dolar artarken, döviz depo stoku değişim göstermişti. Swaplar bilanço dışı yükümlülük olarak izlenmekte olup, burada yaşanan değişim yönünde brüt ve net uluslararası rezervler etkilenmektedir. Döviz depo işlemleri ise bilanço içi yükümlülük olarak takip edilirken, yaşanan değişimin tersi yönünde net uluslararası rezervleri etkilemektedir.

NUR seviyesinin bankalarla yapılan swaplar ile 119 milyon dolar artış, altının ons fiyatı kaynaklı 0.6 milyar dolar artış ile toplamda 0.8 milyar dolar artışına karşılık, kamu mevduatı kaynaklı 2.2 milyar dolar azalışı ile beraber nette 1.4 milyar dolar azalması gerekirken gerçekleşmenin 5.1 milyar dolar artış düzeyinde olması söz konusu haftada 6.5 milyar dolar net döviz alımı gerçekleştirildiğini düşündürüyor.