TCMB'nin kararına piyasalar ne tepki verdi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararında piyasa beklentilerinin üzerinde bir indirim yaptı. Buna göre banka, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi 250 baz puan indirmesi yönündeydi.

Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

Merkez Bankası, öncü verilerin temmuzda aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ederken; faiz indiriminde adımların büyüklüğünün, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini belirtti.

Piyasalar ne tepki verdi?

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin ardından ilk tepki olarak, Borsa İstanbul pozitif bir tepki verdi. Özellikle bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 1'in üzerine çıkarken, karar metnindeki ifadelerin okunmasının ardından borsada alımlar yumuşadı.

Borsa İstanbul, saat 14.34 itibarıyla yüzde 0,56 primle 10.650 puanda seyrederken; bankacılık endeksi yüzde 1,10 artışla hareket ediyor.

278 baz puana gerileyen CDS, karar sonrası da aynı seviyelerde kaldı.

Dolar/TL ise, hafif dalgalanmanın ardından yatay şekilde hareketini sürdürüyor.

Karar metnindeki şahin ifadeler sonrası piyasa nötr

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Kararın hemen ardından piyasa alıcılı bir tepki gösterdi; özellikle BIST 100 ve bankacılık endeksi öne çıktı. Ancak karar metninde yer alan görece şahin ifadeler, kısa süreli alımların ardından kâr realizasyonlarını beraberinde getirdi. Özetle, faiz indirimi yapılmış olsa da, Merkez Bankası'nın sıkı duruş mesajını koruması, piyasada ilk tepkinin geri verilmesine neden oldu.

Karar metnindeki enflasyon vurgusuna baktığımızda, aylık bazda Temmuz ayı enflasyonun geçici etkilerle artış sağlayabileceği ifade edilirken, genel olarak dezenflasyonist etkinin artığına yönelik vurgu öne çıktı. TCMB, enflasyondaki yataylaşmayı ve geçici artışı göz önünde bulundurarak ihtiyatlı duruşuna devam ediyor diyebiliriz.

Temmuz ayı karar metnine kritik bir cümle girdi. TCMB, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.” İfadesiyle sadece faiz oranı seviyesine değil, faiz adımlarının büyüklüğüne dair de ileriye dönük yönlendirme sunuyor. Faiz indirimi ile sıkı duruşun aynı anda vurgulanması, TCMB’nin piyasaları rahatlatmadan, enflasyon beklentilerini yönetmek istediğini gösteriyor.

Piyasanın ilk reaksiyonu hem bankacılık endeksi hem de BİST100 endeksinde alım yönünde olsa da, karar metnindeki şahin ifadeler sonrası daha nötr bir piyasa gördük. Endekste kısa vadede 10.700 yakınlarındaki direnç güçlü bir şekilde çalışsa da, orta uzun vadede faizi indirimleri ile birlikte piyasanın bunu satın almaya devam edeceği görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 15.500 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça 16.600 seviyesindeki direnç aşılabilir.