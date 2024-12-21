TCMB’nin KKM hamlesine ekonomistler ne yorum yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu’nda KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesine yönelik kararlar yer aldı.

KKM’nin TL’ye geçiş hedefi yüzde 60’a indirilirken, asgari faiz oranı yüzde 70’ten yüzde 50’ye düşürüldü ve yeni açılacak KKM hesapları için zorunlu karşılıklara faiz ödemesi uygulaması kaldırıldı. Bu kararlara ekonomistlerin yorumları ne oldu?

"Merkez Bankası kabiliyetine güveniyor"

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası KKM’den çıkışı hızlandırıyor. Normalde faiz indirimi sinyalinin verildiği bir dönemde bu hamle risklidir. Fakat tersten düşünürsek, TCMB bunu yapabildiğine göre para politikasını uzun süre sıkı tutabilme kabiliyetine güveniyor diyebiliriz” dedi.

Merkez Bankası KKM’den çıkışı hızlandırıyor. Normalde faiz indirimi sinyalinin verildiği bir dönemde bu hamle risklidir. Fakat tersten düşünürsek, TCMB bunu yapabildiğine göre para politikasını uzun süre sıkı tutabilme kabiliyetine güveniyor diyebiliriz. https://t.co/VYt1diymxt — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 20, 2024

"Gerilese de hala 1 trilyon TL'nin üzerinde"

Prof. Dr. Elif Binhan Yılmaz, değerlendirmesinde KKM’nin çıkış noktasına da dikkat çekerek şunları söyledi:

“KKM hacmi son verilere göre 1,170 milyar TL düzeyinde. Aralık 2021’den Eylül 2023’e dek sürekli arttı, 3,370 milyar TL’ye kadar yükseldi. KKM bir yılı aşkın süredir gerilese de hala 1 trilyon TL’nin üstünde, yani 33 milyar dolar civarında.

TCMB'den Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu, KKM’den çıkışı destekleyecek yeni adımlar içeriyor:

KKM’nin TL’ye geçiş ve yenilenme hedefi %70’ten %60’a düşürüldü

Yeni açılan ya da yenilenecek KKM zorunlu karşılıklara faiz/telafi uygulaması kaldırıldı

KKM’ye verilen asgari faiz oranı da politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü. Dolayısıyla KKM’ye verilen minimum faiz %35’ti, artık %25’e inmiş oldu

Politika faizi şu anda %50 iken KKM’ye verilen faiz şimdilik %25 olsa da aralık ayında TCMB’den Deutsche Bank 150 bps, Morgan Stanley ise 200 bps faiz indirimi bekliyor. Bugün yayımlanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine göre de katılımcılarda aralık ayında 150 bps faiz indirimi beklentisi hâkim. Yeni durumda ise KKM’ye verilen asgari faiz %24.25’e iner ve KKM’den çıkış üzerinde etkili olur

Ancak çıkan para TL’ye mi döner, yoksa farklı yatırım araçlarına ya da tüketime mi gider?

Ayrıca her ne kadar reel kurdaki değerlenme KKM hacminin azalmasına alan açsa da ve TCMB faiz indirimine başladığında bile sıkılığı koruyacağını vurgulasa da bu ortamda kur stratejisi nasıl ilerler? 2025’te de TL değerli kalır mı? Bir "kaza" olmadan devam edilir mi? Sonuçta KKM, dolarizasyon hafızası ve türlü travmalarla gelmişti.”

📌KKM hacmi son verilere göre 1,170 milyar TL düzeyinde. Aralık 2021’den Eylül 2023’e dek sürekli arttı, 3,370 milyar TL’ye kadar yükseldi. KKM bir yılı aşkın süredir gerilese de hala 1 trilyon TL’nin üstünde, yani 33 milyar dolar civarında.

📌TCMB'den Makroihtiyati Çerçeveye… — Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz (@binhanelif) December 20, 2024

"Yeni yılda KKM’de daha sert azalış görebiliriz"

Dr. Burcu Aydın da düzenlemeyi şu şekilde yorumladı:

“Reel kurdaki değerlenme, KKM bakiyesini azaltma için alan açıyor. TCMB’den yeni düzenlemeler: KKM’nin TL’ye geçişine/yenilenmesine ilişkin toplam hedef %70’ten %60’a indirildi

KKM hesapları için belirlenen asgari faiz politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü

KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz ödemesi yeni açılan/yenilenen KKM’lerde kaldırıldı

En son madde bankaların KKM hesaplara sunacağı faiz oranını düşürecektir. Böylece yeni yılda KKM’de daha sert azalış görebiliriz.

TCMB’nin önümüzdeki hafta alacağı faiz kararı KKM’den çıkan paranın ne kadarının TL mevduata ne kadarının farklı yatırım araçları veya tüketime kayacağında etkili olacaktır.”