TCMB’nin net rezervleri belirgin geriledi

Ali Orhan Yalçınkaya

Merkez Bankası’nın 19 Ocak haftasına ilişkin döviz rezervlerine dair haftalık durumu 25 Ocak Perşembe günü öğreneceğiz. Hafta başında (bugün) yayımlanan analitik bilançodan ise bunu tahmin edebiliyoruz.

Şöyle ki, analitik bilançodaki “Dış Varlıklar” kalemindeki değişim ile TCMB’nin açıkladığı toplam döviz rezervleri değişimi uyumlu seyretmektedir.

Nitekim söz konusu haftada altın dahil brüt rezervlerin 1.7 milyar dolar azalarak 138.1 milyar dolara gerilediği görülüyor. Net Uluslararası Rezervlerin (NUR) ise 5.9 milyar dolar azalarak 23.6 milyar dolara gerilediği hesaplanıyor.

Merkez Bankası’nın kendine ait altın rezervi bulunduğundan, altının ons fiyatındaki değişim bu değerlemeyi etkilemektedir. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatının haftalık bazda yüzde 1.0 gerilediğini izlemiştik. Bunun da etkisinin 370 milyon dolar ile azalış yönünde olduğu hesaplanıyor.

Diğer taraftan TCMB’nin “Dış Varlıklar” ile “Toplam Döviz Yükümlülükleri” farkından oluşan Net Döviz Pozisyonu 5.2 milyar dolar azalarak 16.4 milyar dolara geriledi.

Söz konusu haftada swap stoku 3.2 milyar dolar azalırken, döviz depo stoku değişim göstermemişti. Swaplar bilanço dışı yükümlülük olarak izlenmekte olup, burada yaşanan değişim yönünde brüt ve net uluslararası rezervler etkilenmektedir. Döviz depo işlemleri ise bilanço içi yükümlülük olarak takip edilirken, yaşanan değişimin tersi yönünde net uluslararası rezervleri etkilemektedir.

NUR seviyesinin bankalarla yapılan swaplar ile 3.2 milyar dolar, altının ons fiyatı kaynaklı 370 milyon dolar ve kamu mevduatı kaynaklı 66 milyon dolar gerilemesi ile nette 3.7 milyar dolar azalması gerekirken gerçekleşmenin 5.9 milyar dolar azalış düzeyinde olması söz konusu haftada 2.3 milyar dolar net döviz satışı gerçekleştirildiğini düşündürüyor.