TCMB’nin 'normalleşme' adımı ne anlama geliyor? Serdar Pazı'dan güncel piyasa analizleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaklaşık 6 ay aradan sonra haftalık repo ihalelerine geri dönerek piyasalarda ‘normalleşme’ olarak algılanan bir adım attı. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı, yaklaşık iki hafta önce katıldıkları enflasyon raporu sunumunda, çok kısa sürede bu ihalelere dönüleceğine dair bir havanın bulunmadığını belirtti. Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin %2 civarında seyrettiğini ifade eden Pazı, Merkez Bankası'nın kendi yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e yükseltmesinin, fiyat istikrarı konusunda işlerin tam istenildiği gibi gitmediğinin bir kabulü olduğunu vurguladı.

Pazı, savaş riskinin sürdüğü ve ABD'nin İran ile ticari ilişkisi olan ülkelere yönelik yaptırım tehditlerinin bulunduğu bu belirsiz ortamda atılan adımın, para politikasından ziyade reel sektör, üretici ve sanayiciyi gözeterek yapılmış bütüncül bir hamle olabileceğini ifade etti. Normalleşme adımı için Brent petrol fiyatlarının 80 doların altına gelmesinin ya da Merkez Bankası'nın hedefini doğrulayacak birkaç aylık düşük enflasyon gerçekleşmesinin beklenmesinin daha doğru olacağını söyleyen uzman, hane halkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının beklentileri ile Merkez Bankası'nın öngörüleri arasında ciddi bir makas olduğunu belirtti.

Küresel gelişmeler ve para piyasası fonlarına vergi düzenlemesi

Serdar Pazı, Jackson Hole'da Merkez Bankası başkanlarının para politikalarında birbirine bakarak bir kalibrasyon yapacağını belirtti. ABD tarafında tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin yakın vadede acil bir faiz artırımına işaret etmediğini belirten Pazı, Kevin Warsh'un açıklamalarından da faiz artırımına yakın olunmadığı ancak gerekirse yapılacağı mesajının çıkacağını düşündüğünü iletti.

Yurt içinde ise Maliye Bakanlığı'nın para piyasası fonlarına yönelik yeni vergi düzenlemelerinin detayları piyasaların odağında yer alıyor. Kurumsal yabancı yatırımcılardan vergi alınması ve kurumsal yerli yatırımcıların gelirlerinin kısmen mahsuplaşılabilmesi gibi başlıkların netleşeceğini ifade eden Pazı, son dönemde yoğun ilgi görerek ciddi bir havuz oluşturan bu fonların vergilendirme hamlesine nasıl bir reaksiyon vereceğinin piyasalarca yakından izleneceğini aktardı.

BIST 100 dışındaki dört şirketin teknik ve temel analizi

Yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda, BIST 30 veya BIST 50 kadar yoğun yatırımcı ilişkileri ve analist mesaisi bulunmayan dört şirketin grafiklerini inceleyen Serdar Pazı, hisselerin son durumunu şu şekilde değerlendirdi:

OBA Makarnacılık (OBAMS): Afrika Sözleşmesi iyimserlik yaratabilir

2024 yılındaki halka arzında 25 seviyelerini test eden OBA Makarnacılık, şu anda bu seviyelerin oldukça altında bulunuyor. Yaşanan sert düşüşler sonrasında bir dip oluşumu ve tepki hareketi arayışında olan hissede, 5.57 Fibonacci seviyesi ilk direnç konumundayken dün kapanış 5.40 seviyesinden gerçekleşti. Şirketin finansal yapısına bakıldığında 1.2 piyasa defter değerine, %26 halka açıklık oranına ve 15.5 F/K oranına sahip olduğunu belirten Pazı, son dönem karlılığının büyük ölçüde ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandığına dikkat çekti. Hendek tesisindeki verimlilik artışının önemine değinen Pazı, yurt dışı satış gelirlerindeki dönemsel düşüşe karşın; Afrika ülkelerini (Gana, Benin, Somali, Togo) kapsayan 50 milyon dolarlık yeni distribütörlük sözleşmesinin gelecek döneme ilişkin iyimserliği destekleyebileceğini ifade etti.

Demisaş Döküm (DMSAS): Fibo seviyesinin üzerinde tutunma çabası

Zirve seviyelerinden sert bir düşüş yaşayarak 15'ten 6 seviyelerine kadar gerileyen Demisaş Döküm, 7.95 olan Fibo düzeltme seviyesinden sonra yukarıdaki 9.43 direnci arasında bir dengelenme çabası içerisinde bulunuyor. 9.03 kapanış seviyesi ile 8.61 ve 8.85 olan kısa vadeli ortalamalarının üzerinde seyreden hissede, 9.43 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek. Şirketin 1.16 piyasa defter değerine ve %53 halka açıklık oranına sahip olduğunu belirten Pazı, şirketin 6 aylık karını 29 milyar TL olarak açıkladığını (önceki dönem 92 milyon TL zarar) kaydetti. Bilecik ve Darıca üretim tesislerine sahip olan şirketin, Avrupalı otomotiv üreticilerine fren ve emniyet parçaları sağlaması önemli bir faaliyet detayı olarak öne çıkıyor.

Ray Sigorta (RAYSG): Sektörel rekabet marjları zorluyor

Tarihi zirvesini 2025 yılında 800 seviyesinde gören Ray Sigorta, sonrasında yaşanan düzeltmeyle 404'ten 156 seviyesine kadar geriledi. Dün itibariyle 164 seviyelerinden kapanış gerçekleştiren hissede, 162 ve 162.5 seviyelerindeki ortalamaların hemen üzerinde bir dip toparlanma çabası mevcut. Düşüş trendini kırmak için 182 seviyesinin aşılması gerektiğini belirten Pazı, hissenin 2.58 piyasa defter değerine ve %5.5 gibi oldukça düşük bir halka açıklık oranına sahip olduğunu belirtti. Sektörel olarak trafik sigortası gibi prim ödemeli alanlarda yüksek rekabet ve daralan kar marjları yaşandığını belirten uzman, Ray Sigorta’nın da bu yüksek rekabetten olumsuz etkilendiğini, hayat ve emeklilik gibi düzenli geliri olan şirketlerin ise bu süreçte pozitif ayrıştığını dile getirdi.

Meysu Gıda (MEYSU): Sıkışmanın sonuna geliniyor

12.19 kapanış seviyesine sahip olan Meysu Gıda'da, 22.80'den 10.40'a yaşanan sert geri çekilme sonrası bir dip oluşumu gözleniyor. Son haftalardaki düşen trend ile son birkaç haftalık yükselen trend arasında bir sıkışma yaşandığını ifade eden Pazı, 11.80 ve 11.63 ortalamalarının üzerinde olan hisse için 13.11 Fibo direncinin yukarı yönlü hareketin devamı adına kritik olduğunu belirtti. Şirketin önceki dönem 160 milyon olan karının bu dönem 92 milyona gerilediğini ifade eden Pazı, ciro artışına karşın yüksek rekabet nedeniyle karlılık ve FAVÖK tarafındaki gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini söyledi. Şirketin İncesu fabrikasının üretime başlamasının ve Gülane Gazoz üretiminin ise en önemli faaliyet alanları arasında yer aldığını ekledi