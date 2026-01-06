TEB Genel Müdürü Leblebici: Asgari ücret zammı sorunlu kredilere yardımcı olacak
TEB Genel Müdürü Leblebici, Türkiye'de enflasyonun 2026 sonunda yüzde 20-23 aralığına gerilemesini beklediklerini açıklarken, asgari ücret zammının da tahsili gecikmiş kredilere yardımcı olacağını öngördü.
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, Türkiye’de enflasyonun 2026 sonunda yüzde 20-23 aralığına gerilemesini beklediklerini açıkladı.
Leblebici, Merkez Bankası beklentileri yönetebildiği takdirde bu oranın daha düşük olabileceğini belirtti.
TEB Genel Müdürü, alım gücündeki düşüşe yönelik kredilerdeki görünüm için de asgari ücret zammının tahsili gecikmiş kredilere yardımcı olacağını öngörerek şunları söyledi:
“Bireysel müşteriler zorluk çekiyor, ancak tahsili gecikmiş alacak oranı tarihsel ortalamaların üzerinde değil.”