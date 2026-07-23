TEB'den 8 milyar 860 milyon lira net kar

Türk Ekonomi Bankası'ndan (TEB) yapılan açıklamaya göre TEB, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri, toplam aktiflerinin yüzde 61,63'ünü oluşturdu.

Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri yılın ikinci çeyreğinde 518 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken aynı dönemde toplam mevduatı ise 560 milyar lira oldu.

Söz konusu dönemde 8 milyar 860 milyon lira net kar elde eden bankanın aktif toplamı 841 milyar lira olarak gerçekleşti. Güçlü sermaye yapısıyla istikrarlı büyümeyi sağlayarak, karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren bankanın öz kaynakları 67,3 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin üstünde, yüzde 16,81 oranında gerçekleşti.

TEB, 2026'nın ikinci çeyreğinde büyüme stratejisini dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımıyla başarılı bir şekilde sürdürdü.

Müşterilerine çeşitli yatırım fonlarına erişim imkanı sunan banka, ticari müşterilerinin finansal süreçlerini geleceğin dijital altyapısıyla yeniden şekillendiriyor. Bu sayede işletmeler finansal operasyonlarını çok daha hızlı, izlenebilir ve esnek bir yapıda yönetiyor.

Banka aynı zamanda kadınların ekonomideki yerini güçlendirme hedefiyle kadın bankacılığı çalışmalarını genişletmeye devam ediyor.

İhracatı Geliştirme AŞ işbirliğiyle kadın ihracatçılara 40 milyon liraya varan kredi imkanı tanıyan TEB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yürütülen TurWIB projesi kapsamında alınan 50 milyon avroluk fonun ilk 25 milyon avroluk diliminin yüzde 75'i kadın girişimcilere kullandırıldı ve kadın işletmecilere verilen kredilerde yüzde 16 oranında büyüme kaydedildi.

Banka, kadın bankacılığı çalışmalarına bir yenisini ekleyerek EBRD işbirliği ve JPMorganChase desteğiyle Geleceğe Yön Veren Kadınlar Programı'nı da başlattı.

TEB yeni programıyla önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm, finansal yönetim, marka yönetimi, pazarlama, ihracat, verimlilik ve büyüme stratejileri gibi alanlarda uzman danışmanlardan grup danışmanlığı desteği vererek kadın işletmecileri geleceğe hazırlayacak.

Kurulduğu 2012'den bu yana 21 milyonu aşkın bireye ulaşan TEB Aile Akademisi ise finansal kapsayıcılık vizyonuyla faaliyetlerine hız kesmeden devam etti.

Haziran itibarıyla finansal okuryazarlık, iklim okuryazarlığı ve girişimci kadın liderlik eğitimleri kapsamında 5 bini aşkın kişiye ücretsiz olarak yüz yüze ve çevrim içi eğitimler verildi.

Girişim Bankacılığı çalışmaları kapsamında yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam eden TEB, ODTÜ Teknokent ve La French Tech İstanbul işbirliğiyle girişimcileri Paris'te düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan VivaTech'te ağırlayarak, küresel pazarlarda görünürlük kazanmalarına destek oldu.

Öte yandan banka, uygulayıcı kuruluşlarından biri olduğu TÜBİTAK BiGG'de, 4 kurum ortaklığında gerçekleştirilen U4Venture programının jüri ve Investor Day süreçlerini üstlenerek girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu.

Banka, TİM TEB Girişim Evi 2026 programları kapsamında yeni girişimcileri hızlandırma programlarına dahil ederek girişimcilerin yeteneklerini ve potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için de çalışmalarına devam ediyor.

Kurumsal bankacılık alanında işletmelere sağladığı finansman desteğini küresel işbirlikleriyle güçlendiren TEB, EBRD'nin Türkiye'de ilk kez TEB aracılığıyla kullandırdığı Dijital Dönüşüm Finansman Programı (DTFF) kapsamında toplam 25 milyon avro tutarındaki iki dilimli kredi anlaşmasının 15 milyon avroluk ikinci dilimini temin ederek, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kullanıma sundu.

Ayrıca uluslararası fonlama kapasitesini artırmaya devam eden TEB, Mart 2026'da kurulumunu tamamladığı 2 milyar dolar tutarına kadar olan Euro Medium Term Note (EMTN) programı kapsamında, Haziran 2026 sonu itibarıyla yurt dışı piyasalarda 11 tahvil ihraç işlemini başarıyla gerçekleştirerek 333,5 milyon dolar karşılığı finansman sağladı.

Farklı vade ve para birimlerinde esnek ihraç imkanı sunan bu program, bankanın küresel sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü daha da güçlendirdi.

TEB'e uluslararası kuruluşlardan 3 ödül

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve yenilikçi çözümleriyle TEB, 2026'nın ikinci çeyreğinde de küresel çapta saygın finans yayınları tarafından ödüllerle taçlandırıldı.

Bu kapsamda TEB, KOBİ bankacılığına yönelik çalışmalarına istinaden uluslararası finans dünyasının önde gelen yayınlarından Euromoney'nin düzenlediği Mükemmellik Ödülleri'nde "Türkiye'nin En İyi KOBİ Bankası" seçildi.

Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan TEB Özel Bankacılık, World Finance Dergisi tarafından üst üste sekizinci kez "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünü kazanarak sektördeki istikrarlı başarısını ve öncü konumunu bir kez daha tescillemiş oldu.

Banka Sermaye Piyasası ve TL Muhabir Hesap Hizmetleri kapsamında ise Global Finance Dergisi tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede "Dünyanın En İyi Alt-Saklama Bankası 2026" kapsamında Türkiye'nin en iyisi ünvanına layık görüldü.