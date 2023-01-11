TEB'den ihracatçı KOBİ'lere kredi desteği

Türk Ekonomi Bankası (TEB), İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile iş birliği kapsamında teminat ihtiyacı olan ihracatçı KOBİ'lere yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle finansman sağlayacak.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, ihracatçı KOBİ'lere finansman desteği sağlamak üzere İGE ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, ilave kredi için teminat ihtiyacı olan ihracatçı KOBİ’ler, yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle kredi imkanından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, sektörde karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin kullanılacak krediler için teminat oluşturmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İGE ile imzaladığımız protokol kapsamında, KOBİ müşterilerimiz yüzde 80 İGE kefalet desteğiyle ilave kredi imkanına ulaşacaktır. İGE kefaletiyle verilecek krediler, dış ticareti desteklemek yönünde atılmış büyük bir adımdır.

Böylelikle ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve iş hacimlerini büyütmeyi hedefliyoruz. İhracatçı firmalar hem TEB, hem de ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip. Ekonomik büyümede büyük rol oynayan ihracatçıların ihtiyaç analizlerini yaparak, özel ürün ve hizmet modelleri ile müşterilerimizi buluşturuyoruz.

TEB olarak KOBİ’lerimize dış ticarette ihtiyaç duydukları konularda çözüm ortağı olarak hareket ediyor, güçlü yurt dışı muhabir ağımızı dış ticaret uzmanlığımızla birleştirerek ayrıcalıklı hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Ortağımız BNP Paribas’ın küresel hizmet gücünün sinerjisiyle müşterilerimizin istihdam yaratma potansiyellerini ve dış ticaret hacimlerini artırmaya yönelik finansman desteğimizi sürdürme kararlılığındayız."

Cengiz, müşterilerin istihdam ve ticaret hacimlerini artırmaya yönelik çalışmalarını her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

İGE kefaleti yüzde 80

Verilen bilgiye göre, İGE kefaletinden faydalanmak isteyenlerin kredi talepleri, TEB’in yapacağı değerlendirme sonrasında, İGE’ye yapılacak başvurularla karara bağlanacak.

Kullandırılacak kredilerle firmaların vergi, SGK, maaş, kira ödemeleri ya da işletme sermayesi finansmanı ihtiyacına yönelik yapılan harcamalar finanse edilebilecek. Harcamaları gösterir fatura ve sözleşmelerin ibrazıyla kredi tutarları transfer edilecek.

Protokol kapsamında sadece nakit TL olarak kullandırılacak kredi vadesi azami 12 ay olarak belirlenirken, tahsis edilecek kredilere İGE, azami yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak.