Tedarik zincirindeki düğüm çözüldü: Kritik tesisin açılmasıyla Ford hisseleri yükselişe geçti

Kritik hammadde tedarikinde yaşanan aksamaların ardından otomotiv sektöründe gözler Ford ve ana tedarikçisi Novelis arasındaki üretim hattı lojistiğine çevrilmişti. Tedarikçinin New York'ta bulunan ve otomotiv sacı üretiminde merkez üssü konumundaki tesisinin kapılarını yeniden açması, Ford'un özellikle yüksek kar marjlı pikap serisinin üretim devamlılığını garanti altına aldı. Bu gelişme, piyasalarda fabrikaların plansız duruşa geçeceği yönündeki korkuları boşa çıkarırken, hisse senedi piyasalarında Ford kontratlarına yönelik kurumsal yatırımcı ilgisini anlık olarak %3,40 oranında artırdı.

Finansal görünüm güçlendi ve hammadde maliyet baskısı azaldı

Tesisin tam kapasiteyle üretime geri dönmesi, Ford'un kısa vadeli bütçe yönetimindeki hammadde tedarik risk primini de doğrudan aşağı çekti. Alternatif pazarlardan daha yüksek maliyetle alüminyum ithal etme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte şirketin operasyonel kâr marjı beklentileri %1,85 oranında olumlu etkilendi. Borsadaki genel otomotiv endeksini de hareketlendiren bu operasyonel rahatlama, Ford'un piyasa değerinde günlük bazda milyarlarca dolarlık bir hacim genişlemesini beraberinde getirirken opsiyon piyasasındaki yukarı yönlü pozisyonların ağırlığını artırdı.

Pikap üretimindeki hacim artışı ciro beklentilerini destekliyor

Otomotiv endüstrisindeki hafif ticari araç ve pikap talebinin güçlü seyrettiği bir dönemde, gövde üretiminde yoğun olarak kullanılan alüminyum sac sevkiyatının normale dönmesi Ford'un yıllık teslimat hedeflerini de güvenceye aldı. Lojistik akışın planlanan takvime oturmasıyla birlikte şirketin üçüncü çeyrek ciro projeksiyonlarında %4,20'lik bir büyüme ivmesi öngörülüyor. Sektör analizleri, kritik parça tedarikindeki bu hızlı toparlanmanın, Ford'u rakiplerine karşı teslimat süresi açısından oldukça avantajlı bir konuma yükselttiğini ve hisselerdeki alıcılı seyrin önümüzdeki günlerde de korunabileceğini gösteriyor.