Teknoloji hisselerindeki düzeltme sağlıklı mı? Analistler değerlendirdi

Benzimra'ya göre son dönemdeki yükseliş, kar beklentilerinde tekrarlanan yukarı yönlü revizyonlardan destek aldı. Yatırımcıların bu revizyonların kalıcılığını sorgulamaya başlaması halinde piyasa duyarlılığının hızla değişebileceği belirtildi.

Benzimra, bazı yatırımcıların daha önce kaldıraçlı borsa yatırım fonlarında pozisyon almasının, düşüş dönemlerinde kayıpları büyütebileceğini ve piyasa oynaklığını artırabileceğini ifade etti.

OCBC yatırım stratejisi genel müdürü Vasu Menon ise yapay zeka kaynaklı kazançlara ilişkin uzun vadeli görünümün yapıcı kalmaya devam ettiğini belirtti. Ancak ABD ve Asya teknoloji hisselerinde görülen sert satışın, olağanüstü rallinin ardından oynaklığın kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini söyledi.

Menon'a göre mayıs ayında teknoloji hisselerinde görülen güçlü yükselişin ardından mevcut düzeltme sağlıklı karşılanabilir. Buna karşın enflasyon görünümü, yükselen ABD tahvil getirileri ve Fed politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle kısa vadede temkinli olunması gerekiyor.

SpaceX ve Anthropic gibi yüksek değerlemeli halka arz planlarının da kısa vadeli endişeleri artırdığı belirtildi. Piyasalar, yapay zeka ve teknoloji primlerini ve büyük halka arzların diğer teknoloji sektörlerinden likidite çekip çekmeyeceğini sorguluyor. Menon, uzun vadede bu halka arzların yapay zekayı temel yatırım teması olarak güçlendireceğini değerlendirdi.

IG Group piyasa analisti Ye Junrong, geçen cuma ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışın Asya teknoloji hisselerindeki geri çekilmeyi tetiklediğini söyledi. Ye'ye göre yapay zeka temasındaki zayıflama, Asya yapay zeka tedarik zincirindeki ekipman ve araç sağlayıcılarını baskılayabilir.

Ye, Güney Kore wonundaki zayıflık ve Güney Kore'de olası politika sıkılaşmasının kaldıraçlı pozisyonlar üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtti. Buna karşın son yükselişin ardından yaşanan düzeltmeyi sağlıklı gördüğünü ve şirket temellerinin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Kısa vadeli riskler arasında zorunlu kaldıraç azaltımının oynaklığı artırması ve açıklanacak enflasyon verilerinin tahvil getirilerini yükselterek büyüme hisselerinin değerlemelerini daha fazla baskılaması gösterildi.

Invesco Asya Pasifik küresel piyasalar stratejisti David Chao, Asya teknoloji hisselerinin haftaya zayıf başladığını, bunun büyük bir ABD yarı iletken şirketinin beklentilerin altında gelir açıklaması ve yapay zeka öngörüsünü yükseltmemesinin ardından geldiğini belirtti.

Chao, Asya teknoloji hisselerinin ortak tedarik zincirleri ve yatırımcı pozisyonlanması nedeniyle ABD yarı iletken döngüsüyle yakından bağlantılı olduğunu söyledi. Ancak tek bir çeyreklik zayıf sonucun sektör genelinde bir dönüm noktasına işaret etmediğini vurguladı.

Chao'ya göre piyasalar, yapay zeka beklentilerinin sürekli yukarı revize edilmesine aşırı bağımlı hale geldi. Asya'da yapay zeka yatırım hikayesinin birkaç Güney Koreli ve Tayvanlı şirkette yoğunlaşması, konsantrasyon riskini ve piyasa kırılganlığını artırıyor. Bu durum, bir şirketin beklentileri karşılayamaması veya talep ve arzda aksama yaşanması halinde oynaklığı büyütebiliyor.