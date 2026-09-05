Teknoloji ivmesi Asya piyasalarına yaradı: Goldman'dan yeni endeks revizyonu

Küresel piyasalardaki sektörel dönüşümleri yakından izleyen Goldman Sachs, Asya borsalarına yönelik stratejik görünüm raporunda revizyona gitti. Banka, MSCI Asya Pasifik Endeksi için daha önce 1.080 puan olarak belirlediği seviyeyi 1.120 puana çıkardığını duyurdu. Yapılan analizlere göre bu yeni eşik, mevcut endeks değerlemeleri üzerinden bakıldığında yatırımcılara %26’lık bir fiyat kazancı potansiyeli sunuyor.

Güney Kore ve Tayvan borsaları lokomotif rol üstleniyor

Yayımlanan strateji notunda, Asya genelinde yaşanan üçüncü çeyrek piyasa düzeltmelerinin ardından konumlanmanın daha sağlıklı bir zemine oturduğu ifade edildi. Bölge hisse senetlerine yönelik olumlu duruşunu koruyan banka, bu yukarı yönlü güncellemede özellikle Güney Kore ve Tayvan pazarlarındaki güçlü kâr tahminlerinin belirleyici olduğunu bildirdi. Yapay zeka altyapısı ve yarı iletken tedarik zincirindeki canlılığın, teknoloji odaklı şirketlerin çarpanlarını yukarı taşıyarak değerlemeleri cazip hale getirdiği aktarıldı.

Bölgedeki güçlü karlılık eğilimine rağmen küresel ölçekteki makroekonomik risklerin varlığına da dikkat çekildi. Yükselen tahvil getirileri, Orta Doğu eksenli jeopolitik gerilimler ve yaklaşan ABD ara seçimleri gibi başlıkların yakın vadede piyasalarda oynaklığı canlı tutabileceği öngörüldü. Uzmanlar, bu geçici dalgalanma risklerini yönetmek isteyen yatırımcılar için bülten bazlı türev stratejilerini önerdi. Söz konusu modellerin, piyasalardaki olası aşağı yönlü hareketlere karşı portföyleri savunurken yukarı yönlü rallilere katılımı da destekleyebileceği ifade edildi.