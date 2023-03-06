Temettü yatırımcıları için av sezonu başladı

Barış ERKAYA

Borsa şirketleri 2022 finansal sonuçlarını hazırlamayı tamamlayıp ilan ettikçe 2023 genel kurullarını da takvime bağlamaya başladı. 2022 bilançolarından çıkan genel sonuç: Astronomik kar artışları galasını 2022/12 aylık bilanço ve gelir tablolarıyla yapmış bulunuyor.

Yani zaten 2022’nin tamamında karlı olan borsa şirketleri için yılın en yüksek karlılık rakamları son çeyrek bilançolarıyla da ilan edilmiş oldu.

Bu veriler, özellikle temettü yatırımcıları açısından heyecan verici bir dönemin işaret fişeği. Çünkü pasif gelirle temettü emekliliği bekleyenlerin de, temettü hisselerindeki fiyat hareketlerinden marj yaratarak kazanmak isteyenlerin de hareketli günler yaşayacağı birkaç aylık bir döneme girilmiş durumda.

Tüpraş’tan yüzde 4087 temettü

Öncelikle veriler üzerinden ilerlersek; yılın kar payı sürprizlerinden biri Tüpraş’tan geldi. En son 2019 yılında dağıttığı temettüden bu yana herhangi bir kar payı ödemesi gerçekleştirmeyen Tüpraş, önce yüzde 4087 (net) temettü açıkladı, ardından da yüzde 600 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Tüpraş’ın 2019 yılında son açıkladığı temettü oranı yüzde 1288 seviyesindeydi. Fakat mevcut fiyata oranla yüzdesi bakımından temettü oranı yüzde 8.97’den yüzde 6.7’ye düşmüş durumda.

Yine bir diğer Koç Grubu şirketi olan Türk Traktör’de de yüzde 3541’lik temettü oranı yatırımcısına sevinç yaşatan gelişmelerden biriydi. Borusan Yatırım yüzde 1308, Alarko Carrier yüzde 750, Kuştur yüzde 784, Alfa Solar Enerji yüzde 360, Naturel Gaz yüzde 274, Gelecek Varlık yüzde 193, Pınar Süt yüzde 271, Pergamon Dış Ticaret yüzde 345, Brisa yüzde 324 temettü oranlarıyla bir önceki temettülerine oranla en yüksek artışı sağlayan şirketler olarak dikkat çekti.

Temettü veriminde zirve yüzde 10 ile Pergamon’un

Fakat elbette temettü hesabı yaparken yatırımcı aslında ödenecek olan temettünün hisse portföyündeki oranına dikkat ediyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde rakamlar biraz daha anlam kazanmaya ve başka bazı şirketler daha yüksek temettü getirileriyle öne çıkmaya başlıyor. Mevcut hisse fiyatlarıyla oranlandığında örneğin Pergamon Dış Ticaret yüzde 10.13 temettü verimiyle zirvede yer alırken onu yüzde 8.94’lük temettü verimiyle Akbank, yüzde 8.71 ile Gelecek Varlık, yüzde 8.54 ile Naturel Gaz, yüzde 7.04 ile İş Yatırım Ortaklığı, yüzde 7.04 ile İş Bankası C, yüzde 6.86 ile Enerjisa izliyor.

Tüpraş ise bu sıralamada Enerjisa’nın arkasında yüzde 6.69’luk temettü verimiyle yer alıyor. Sıralama Türk Traktör (yüzde 5.99), Anadolu Hayat (yüzde 5.72), Brisa (yüzde 5.59), Doğuş Otomotiv (yüzde 5.37) şeklinde devam ediyor. Fakat elbette bu sıralamada Tüpraş’ın yeri de yıl içerisinde değişebilir. Çünkü hem açıkladığı bedelsiz oranı sonrası iyiden iyiye düşecek olan hisse başına fiyatı hem de yıl içerisinde ikinci bir temettü açıklayabileceği yönündeki beklentiler nedeniyle sıralamayı yıl içinde değiştirme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Bu tarihlerde hareketlilik artacak

Şu ana kadar temettü ödeyeceğini açıklayan 63 şirketin temettülerin ödeyeceği tarihler çoğunlukla bu hafta başlayıp mart sonu ve nisanın ilk ilk haftasında yoğunlaşıyor. Bazı şirketler ise mayıs ayı içerisinde temettü ödemeyi planlıyor. 17 şirketin ise henüz temettü ödeyeceği tarih belirlenmemiş durumda.

Bu tarihler neden önemli? Özellikle temettü al-satçıları adını verdiğimiz, temettü ödemesinden önce hisseyi alıp, yeniden eski fiyatı dönme alışkanlığı olan hisselerde yaşanabilecek yükselişleri yakalamaya çalışacak olan yatırımcıların taleplerini temettü ödeme tarihlerinden hemen önce görmek mümkün olacak. Ayrıca temettüsünü aldıktan sonra elde ettikleri temettüleri aynı hisselere yeniden yatırmayı planlayan yatırımcıların da kar payı ödeme tarihlerinin hemen ardından bu hisselerde taleplerinin görülme olasılığı yüksek.

Uzun lafın kısası önümüzdeki birkaç ay (bu süreç seçim dönemini de kapsıyor) uzun vadeli yatırımcıların piyasada aktif olacağı bir dönem olacak. Bu süreçte talebin bir kısmı yüksek temettü ödeyen şirketlerin hisselerinde yoğunlaşarak daha hacimli seanslar yaratabilecek.

Temettü yatırımı enflasyonu yenebilir mi?

Şimdi biraz da belki temettü yatırımının felsefesine bakmak gerekiyor. Pasif bir yatırım türü olan temettü yatırımcılığı, aslında sadece yatırım yapılan hisselerden temettü almayı bekleyerek enflasyon veya alternatif yatırım araçlarına karşı kazandıran bir yatırım stratejisi olarak kabul edilemez. Burada sıklıkla dile getirilen yüksek getiri, çoğunlukla elde edilen temettülerin yeniden aynı hisse senedinden alıma yönlendirilmesi durumunda orta ve uzun vadede yapılan yatırımın maliyetini sıfırlama ihtimaliyle ortaya çıkabiliyor.

Temettü ödemesi sonrasında elde edilen kaynağın düşen fiyatlardan aynı hisselerden yeniden alıma yönlendirilmesi, hem maliyet düşürerek hem de bileşik bir getiri etkisi yaratarak orta ve uzun vadede oldukça yüksek bir getiri ihtimalini ortaya çıkarıyor. Elbette bu durum şirketlerin aynı yüksek karlılığı devam ettirebileceği ve yüksek temettü ödemesini sürdürebileceği varsayımları altında geçerli. Değişen şartlar ve düşen karlılıklar, şirketlerin temettü politikalarında yaşanabilecek değişiklikler bu stratejinin en büyük riskleri olarak öne çıkıyor.