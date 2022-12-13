Tera Yatırım halka arz ediliyor

Tera Yatırım'ın konsorsiyum lideri olarak üstlendiği halka arzda, Şirket'in ödenmiş sermayesi 37.500.000 TL'den 52.500.000 TL'ye artırılacak. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28,57'ye denk gelecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, ortaklar ek satış yapabilecek. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise halka açıklık oranı yüzde 31,43'e çıkacak. Halka arzdan sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak olması ile şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini artırmaya yoğunlaşacak.

Pay başına 10 TL değer ile yapılacak halka arz işlemi Tera Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 25'i bireysel yatırımcılara (en fazla 10 bin adet nominal paya kadar), yüzde 15'i yüksek başvurulu yatırımcılar (en az 10 bin 1 adet ve üzeri nominal pay), yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.