Tesla bilançosu sonrası analistler ikiye bölündü

Beklentilerin üzerinde gelen çeyreklik kar ve gelir rakamları sonrasında analistler, Tesla için verdikleri hedef fiyat ve tavsiyeleri gözden geçirdiler.

Ggüçlü bilanço performansına rağmen, Tesla’nın uzun vadeli yapay zeka hedefleri ile yatırımcıların daha kısa vadeli getiri beklentileri arasındaki uyumsuzluk sonrası aracı kurumların hisseye yönelik değerlendirmeleri farklılaştı.

Wells Fargo, Tesla’yı "ağırlığını azalt" notuyla izlemeye devam ederken hedef fiyatını 130 dolardan 125 dolara indirdi.

Cantor Fitzgerald, hedef fiyatını 510 dolarlık hedef fiyatını muhafaza etti.

Mizuho, Tesla’yı "endeksin üzerinde getiri" notuyla izlemeyi sürdürürken hedef fiyatını 530 dolardan 540 dolara yükseltti.

Truist Securities, hisse için "tut" tavsiyesini korurken hedef fiyatını 439 dolardan 438 dolara çekti.

TD Cowen ise Tesla için hedef fiyatını 509 dolardan 519 dolara yükseltti.