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THY'den 9 milyar liralık hisse geri alımı

Türk Hava Yolları, 3 takvim yılını kapsayacak şekilde 9 milyar liralık hisse geri alım programı başlattı.

Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları'ndan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada hisse geri alım programı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Geri Alınan Paylar Tebliği'nde bugün uygulamaya aldığı değişiklik çerçevesinde hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla 3 takvim yılını kapsayacak şekilde hisse geri alım programı başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, şirketin nakit portföyünden karşılanmak üzere, 9 milyar lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, geri alınacak azami pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5'i ile sınırlandırılmasına ve yapılacak pay geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiği ifade edildi.

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