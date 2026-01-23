Ticari kredi faizlerinde dikkat çeken düşüş!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

TCMB’nin faiz indiriminin piyasalara yansıması tartışmaları ve beklentileri sürerken, özellikle iş dünyasının uzun süredir şikayetçi olduğu ticari kredi faizleri PPK’dan önce geriledi.

Bireysel kredilerde ihtiyaç kredisi faizlerindeki yıl sonundaki gerileme 2026 itibarıyla yeniden yükselişe dönerken, 19 Ocak haftasında taşıt kredilerindeyse düşüş görüldü.

Ticari kredilerde düşüş dikkat çekti

TCMB’den derlenen verilere göre, ticari kredilerde 2023 yıl ortasında başlayan yükseliş seyri, 2025 yıl ortasından bu yana gerileme trendine girerken, özellikle 2026’nın başlamasıyla yeniden gerilemeye yöneldi.

2026’nın ilk 2025’in de son günlerini içeren 2 Ocak haftasında TL ticari kredi faizleri, kredili mevduat hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç yüzde 49,56’ya çıkarken, toplamda yüzde 53,44 seviyesine çıkmıştı.

Son iki haftada keskin gerileyen ticari kredi faizleri KMH ve kartlar hariç yüzde 40,10’a, toplamda da yüzde 45,95’e geriledi.

İhtiyaç kredisi faizleri geçen aya göre sert yükseldi

Bireysel kredilerde en dikkat çeken hareket ihtiyaç krediler tarafında oluyor. 2025’in sonunda gerileyen ihtiyaç kredisi faizlerinde yeniden yükseliş seyri görülse de 19 Ocak haftasında yatay seyir görüldü.

26 Aralık haftasında KMH hariç ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 46,37’ye gerilerken, 19 Ocak haftasında yüzde 64,04 seviyesinde oluştu. KMH dahil ihtiyaç kredisi faizleriyse 26 Aralık 2025 haftasında yüzde 56 olurken, 19 Ocak haftasında yüzde 63,23 gerçekleşti.

Taşıt kredilerinde oynaklık sürüyor

2 Ocak haftasında yüzde 31,68 seviyesine gerileyen taşıt kredisi faizleri, 2024 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesine inmişti.

9 Ocak haftasında yüzde 43,05’e çıkan taşıt kredisi faizleri 19 Ocak haftasında yeniden gerileyerek yüzde 37,97 seviyesinde indi.

Konut kredileri gerilemeye devam ediyor

Konut kredisi faizleri yatay seyrini sürdürürken sınırlı düşüşüne de devam etti.

6 Haziran 2025 haftasında yaklaşık son 1 yılın zirvesi olan yüzde 43,61 seviyesini gören konut kredisi faizleri, 26 Aralık 2025 haftasında yüzde 36,57 seviyesine inerken, 16 Ocak haftasında da yüzde 36,26 seviyesine kadar geriledi.