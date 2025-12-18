TKYB ve Asya Kalkınma Bankası'ndan 325 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile depremden etkilenen bölgelerde yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve imalat sektörünün rekabet gücünü yükseltmek amacıyla 325 milyon dolar eşdeğerinde kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TKYB, uluslararası finansman kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işbirliklerine yenisini ekleyerek ADB ile ilk kredi anlaşmasını hayata geçirdi.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği başta olmak üzere altyapı, iklim finansmanı, gıda güvenliği, emisyon azaltımı ve batarya depolama gibi pek çok alanda sağladığı finansmanlarla Türkiye'nin kalkınma sürecinde etkin rol üstlenen banka, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla söz konusu işbirliğine imza attı.

TKYB ile ADB arasında imzalanan ilk finansman niteliği taşıyan anlaşma kapsamında, 150 milyon dolar ve 150 milyon Euro olmak üzere toplam 325 milyon dolar eşdeğerinde ve 25 yıl vadeli finansman sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının geri ödeme garantisi altında temin edilen kredinin en az yüzde 50'sinin, doğrudan depremden etkilenen illerde yürütülecek projelere tahsis edilmesi planlanıyor.

"ADB ile ilk işbirliğimizi gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, ilk günden bu yana deprem bölgesinin kalkınması amacıyla desteklerini kararlılıkla sürdürüldüklerini belirtti.

Öztop, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınmasını stratejik öncelikleri arasında konumlandırdıklarını, uzun vadeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir finansman çözümleriyle bölgenin ekonomik ve sosyal toparlanmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Bu doğrultuda ADB ile ilk işbirliğini gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarına değinen Öztop, şunları kaydetti:

"Bu kredi birçok açıdan kalkınma bankacılığı hedeflerimizi destekliyor olacak. ADB ile imzaladığımız bu kredi anlaşması ile hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin deprem riski taşıyan diğer bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihracat gücünün sembolü olan imalat sektörünün rekabet gücünü artırması için orta ve uzun vadeli finansman sağlamaya devam edeceğiz."

ADB Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez de Türkiye'nin toparlanmasının, yalnızca mevcut kapasitenin yeniden tesis edilmesini değil, aynı zamanda üretken kapasitenin geliştirilmesini, nitelikli istihdam yaratılmasını ve gelecekteki şoklara karşı dayanıklılığın güçlendirilmesini sağlayacak sürekli yatırımları gerektirdiğini vurguladı.

Gutierrez, "Türkiye'nin önde gelen kalkınma ve ihracat kredi bankalarıyla gerçekleştirilen işbirliği sayesinde bu projeler, yenilenebilir enerji, imalat ve KOBİ'ler için daha uzun vadeli finansmana erişimi genişletirken, finansal sistemde afetlere ve toplumsal cinsiyete duyarlı risk yönetiminin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.