TKYB’den İtalyan Katılım Bankası’yla ortak deprem bölgesine finansman desteği

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgeye sunduğu yaklaşık 1 milyar dolarlık afet sonrası toparlanma amaçlı finansmana ilave olarak, bölgedeki güneş enerjisi projelerinin finansmanı için İtalyan Kalkınma Bankası Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ile 10 yıl vadeli 50 milyon Euroluk yeni bir finansman anlaşması imzaladı.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil enerji gibi birçok alanda Türkiye’nin kalkınmasına destek sağlayan TKYB, deprem sonrası yeniden yapılanmaya yönelik ve bu süreçte yeşil dönüşümü odağına alan projelere finansman sağlamayı sürdürüyor. İtalyan İklim Fonu altında fon yöneticisi CDP’den sağlanan 50 milyon Euro tutarındaki bu kredinin bölgedeki güneş enerjisi yatırımlarını destekleyerek ekonomik toparlanmaya katkı sağlaması bekleniyor.

"Bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirecek"

Anlaşmaya ilişkin görüşlerini aktaran TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop; “Banka olarak deprem bölgesinin yeniden kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, bölgede istihdamın artırılması, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için önemli tutarda kaynak sağladık. CDP ile iş birliğimizin ilk ürünü olan bu kredi de bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirerek, bölgesel kalkınmayı yeşil dönüşüm perspektifiyle destekleyecek” diye belirtti.

"Yeniden toparlanmada itici güç olacak"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto, “Bu anlaşma ile birlikte İtalya, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik somut ve etkili adımlara olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda yenilenebilir enerji depremden etkilenen bölgelerin yeniden toparlanmasında itici güç olacak” dedi.

CDP Uluslararası Kalkınma İşbirliği Direktörü Carlo Maria Rossotto ise, “Bu anlaşma, CDP’nin depremden etkilenen bölgelerde sürdürülebilir toparlanmayı ve uzun vadeli kalkınmayı destekleme rolünü ortaya koymaktadır. Anlaşma kapsamında afet sonrası yeniden inşa süreçleri, iklim ve enerji dönüşümü hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülmektedir. TKYB ile iş birliğimiz ve İtalyan İklim Fonu’nun fon yöneticisi rolümüzle, ekonomik dayanıklılığı güçlendiren, yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaşmasını teşvik eden ve yerel topluluklar için somut faydalar sağlayan yatırımları destekliyoruz. Böylece aynı zamanda daha güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.