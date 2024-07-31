TL depo alım ihalesine 136,32 milyar lira teklif geldi
Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 136 milyar 321 milyon liralık teklif geldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 136 milyar 321 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 150 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 136 milyar 321 milyon liralık teklif geldi.
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