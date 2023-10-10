TL varlıklarda yabancı azlığı kaybı azaltıyor

ŞEBNEM TURHAN

Küresel piyasalar yeni haftaya İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların gölgesinde başladı. Gerginliğin tırmanması, belirsizliklerin artması küresel piyasalarda ve Türkiye piyasalarında risk iştahını zayıflattı. Borsa İstanbul’da ulaştırma ve enerji ile yeni yatırımcıların yoğun olarak yer aldığı halka arz endekslerinde kayıplar dikkat çekerken doların küresel çapta güçlenmesinin de etkisiyle dolar/ TL’de yeni zirve seviyeleri görüldü. Uzmanlar, sıcak çatışmaların devam ettiği bugünlerde panik satışlarının yaşanabileceğini borsada dalgalı seyrin sürebileceğini kaydetti. Ancak TL varlıklarda yabancı payının çok az olmasının bu tür küresel dalgalanmaların etkisini azalttığına dikkat çeken uzmanlar borsada yukarı yönlü ana trendin değişmediğini de dile getirdi.

Orta Doğu’da yeni gerginlik küresel çapta fiyatlamaları alt üst etti. Daha önce Ukrayna Rusya çatışmalarında da yaşandığı gibi ilk etapta panik satışları yoğun yaşanırken Borsa İstanbul BİST100 endeksi de dün yeni haftaya yüzde 1,94 kayıpla başladı. BİST100 endeksinde açılışta pozitif tarafta sadece Aselsan hissesi kalabildi. Hem petrol fiyatlarının yükselişi hem de operasyonlarının sekteye uğrama ihtimali nedeniyle ulaştırma endeksi hisseleri düşüş gösterirken bölgeyle iş yapan enerji firmaları da dün düşen hisselerin başında yer aldı. Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’leri de dün gün içinde 415 baz puana kadar yükseldi. Cuma günü kapanışta CDS’ler 409 baz puan seviyesindeydi.

Aselsan ve Tüpraş kaybın derinleşmesini engelledi

Dün en fazla düşüş BİST elektrik endeksinde yüzde 5,44 ile yaşanırken onu yüzde 4,90 ile ulaştırma endeksi izledi. Hizmetler endeksi dün yüzde 4,02, halka arz endeksi yüzde 4,01, mali endeks yüzde 3,65, BİST100 dışı hisseler yüzde 3,98, sanayi endeksi yüzde 3,22, holdingler endeksi yüzde 3,58, bankacılık endeksi yüzde 3,17, turizm endeksi ise yüzde 4,28 kayıp yaşadı. Dün günü yüzde 3,21 kayıpla tamamlayan BİS100 endeksine ise en yük- BİST100 VE TL DÜŞTÜ, ALTIN VE CDS YÜKSELDİ sek negatif katkı Türk Hava Yolları'ndan gelirken Aselsan'daki pozitif seyir endekste kaybın derinleşmesine engel oldu. THY'den sonra BİST100'ün düşmesinde en büyük rolü Akbank ve Ereğli ile Ford Otosan oynadı.

Piyasa uzmanları da ulaştırma, enerji ve lojistik şirketleri hisselerinde bu dönemde oynaklığın daha yoğun olacağına işaret ederken kredili pozisyonlara dikkat edilmesi ve portföy yenileme yolunun seçilmesini önerdi. Öte yandan Oyak Yatırım da dün yayımladığı model portföy değişikliği ile Pegasus’u son günlerde artan jeopolitik riskler nedeniyle portföyünden çıkardığını açıkladı. Analistler bu süreçte, hisse seçiminde oldukça seçici olunması gerektiğine işaret ederek özellikle işletme sermayesi ihtiyacı düşük ve gıda perakendeciliği gibi enflasyona karşı korunaklı sektörlere ilginin devam edebileceğini düşündüklerine dikkat çekti. Uzmanlar ekim ayı boyunca ise dalgalı seyrin süreceği görüşünde.

Bilgi veren uzmanlar risk algısının geçici olabileceği kanaatinde olduklarını belirtirken borsadaki son aylarda yaşanan zaman zaman kar satışlarıyla karşılaşsa da süren yukarı yönlü trendin ise devam edeceğini vurguladı. Ancak uzmanlar geçmiş yıl ve aylardaki gibi yüksek kazançların elde edilemeyeceğini seçici portföylerle devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Borsayı daha güçlendirecek konunun ise yabancı yatırımcı olacağını söyleyen analistler ise bunun Ocak 2024’ten önce etkili olmasını ise beklemiyor.

Bölgesel risklerin global fiyatlamalar üzerinde ne ölçekte ve sürede etkili olacağını kestirebilmenin şu aşamada mümkün olmadığını belirten analistler yurtiçinde son 4-5 yıllık süreçte ciddi azalış gösteren yabancı yatırımcı payının ve işlerliğini önemli ölçüde kaybetmiş swap piyasası işlemlerinin bu gibi küresel riskin artış gösterdiği ortamların içeriye yansımalara karşı kalkan görevi üstlendiğini vurguladı. Analistler, panikle hareket edilmemesini ve üçüncü çeyrek finansallarına odaklanılmasını önerdi.

▌DOLAR/TL’DE YENİ ZİRVELER TEST EDİLDİ

Küresel çapta güvenli limanların başında gelen dolar endeksindeki yükseliş dolar/TL’de Türkiye piyasaları kapalıyken 28 seviyesinin görülmesine de neden oldu. Dolar kuru dün 27.70 lira civarında hareket ederken bilgi veren uzmanlar Merkez Bankası’nın döviz kurlarında oynaklığı düşük tutmak için olası döviz arzında bulunabileceğini ve dolar/TL ve Euro/TL’de olası yukarı yönde hareketlerin sınırlı ve kademeli olabileceğini değerlendirdi. Bir diğer güvenli liman altının ons fiyatındaki artış ve TL'nin dolar karşısındaki zayıflamasının etkisiyle gram altın 1676 liranın üzerine çıkarken cuma günkü kapanışa göre hafif gerileyen Euro/TL de 29.25 seviyesinde hareket etti.