TL'de oynaklık beklentisi yüksek seyrediyor

Dolar, TL karşısında 38 seviyesinde işlem görürken, Türk lirasında beklenen oynaklık 20 ayın en yüksek seviyesinde olmaya devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, dolar/TL'de 3 aylık zımni oynaklık yüzde 25'e yakın seviyelerde seyrediyor. 19 Mart'ta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından zımni oynaklık yüzde 20'nin üzerine çıkmış ve yüzde 25 ile Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

Zımni volatilite nedir?

Zımni volatilite, opsiyon işlemlerinde kullanılan ve piyasadaki dayanak varlık fiyatının belirli bir süre içinde ne kadar oynaklık göstereceğine yönelik beklentilerini ölçen bir göstergedir. Piyasa duyarlılığı ve belirsizliği ölçen bir gösterge olarak kabul edilir.