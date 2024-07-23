TL'de rüzgâr tersine mi döndü? Borsaya yabancı ne zaman gelir?

2024 ve 2025 için TL varlıkların cazibesinin artacağı öngörülürken, son yıllarda yabancı para birimleri karşısında ciddi değer kayıpları yaşayan Türk Lirası 2024 performansı pozitif raporlarla destekleniyor.

dolar-kac-tl-olacak-uzmanlar-yorumladi-h2041">CNBC-e’den Derya Yüce’nin haberine göre, “2023’te en kötü performansı sergileyen 5 para biriminden biri olan TL’de rüzgâr tersine mi dönüyor?”

2023 Genel Seçimlerinin ardından değişen ekonomi yönetimi ile politikalarıyla Türkiye ekonomisinde değişim, zorlukları olsa da görülüyor.

2023’te TL en çok değer kaybeden para birimlerinden oldu

2023 yılı ikiye bölündüğünde ilk 6 ayda uygulanan “liralaşma stratejisi” ve KKM ile Merkez Bankası’nın düşük faiz politikası, TL’de ciddi kayıplara yol açmıştı. Yılın ikinci yarısındaysa tam aksi yönde uygulanan politikalar, öncelikle enflasyonda henüz etki göstermedi. 2023’te TL, dünyada en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu.

2023 yılında TL’nin majör para birimleri karşısındaki değişimi şu şekilde oldu:

2023 YILINDA TL'NİN YABANCI PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA DEĞİŞİMİ DOLAR/TL %57,71 EURO/TL %62,65 STERLİN/TL %65,96 İSVİÇRE FRANGI/TL %73,25 JAPON YENİ/TL %46,62

2024 yılına başlarken TL’de kayıplar devam etti. Mart 2024 seçimleri nedeniyle yabancı yatırımcı ve kurumlar Türkiye’de uygulanan ortodoks politikaların sürekliliğini yakından izlemeye alırken, yatırım girişlerinde temkinli davranmıştı.

Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin kararlılığı, yabancı yatırımcı ve kurumların Türkiye ekonomisi algısını da olumlu görünüme döndürdü. Ekonomideki hava, kısa vadede TL’de değer kaybını sınırlandırdı.

Yabancı bankalar TL’de değer kazanımı değerlendirmelerini açıklarken, tavsiyelerini de sıralıyor.

2024’ün ikinci yarısında TL’de pozitif ayrışma görülür mü?

2024 yılının kalan döneminde TL’nin performansı ve kayıplarındaki toparlanmaya yönelik, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek ile A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirmelerini aktardı.

Gödek, mevcut koşullarda TL’deki nominal değer kazancı veya kaybından ziyade “reel” performansının öne çıktığının altını çizdi. “Dezenflasyon ve dolarizasyon kavramlarının yeniden tesis edilmeye çalışıldığı kritik bir dönemeçte yer alıyoruz” diyen Gödek, TL’nin 2022’de ortalama yüzde 86, 2023’te de ortalama yüzde 44 oranında değer kayıpları yaşadığını hatırlatırken, “Politika faizi tarafında tercih edilen farklı duruş, global anlamda emsallerimizden negatif yönlü ayrışmamıza neden olurken, liranın da yorulmasına ve hırpalanmasına zemin hazırladı” dedi.

Gödek, “İçeride KKM’nin sonlandırılması ve TL cinsinden mevduat faizlerinin AOFM ile politika faizi etrafında oluşmasına uygun koşulların sağlanması, dışarıda da gelecek dönem beklenen faiz farklarından oluşan forward kur seviyeleriyle spot piyasaya yönelik beklentiler arasında açılan makasın TL pozitif beklentileri desteklediğini” belirtti.

Koşullar, TL’yi destekliyor

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ise değişen ekonomi politikalarının TL’de de istikrarı beraberinde getirdiğini ifade ederken, politika faizinin yüzde 50 olan seviyesinin TL’deki pozitif beklentileri kuvvetlendirdiğini iletti. Son dönemde özellikle sabit getirili ürünlerde görülen yabancı girişinin ve şirketlerin uluslararası borçlanma maliyetlerinin düşmesinin, iç piyasada döviz arzını artırdığına dikkat çeken Doğan, KKM ve döviz mevduattan çıkışların da TL’yi reel anlamda değerlendirdiğinin altını çizdi.

Doğan, yaz döneminde turizm gelirlerinin katkısıyla döviz arzının görece yüksek seyretmeye devam edeceğini belirtirken, TL’yi destekleyeceğini ve bunun da “Carry Trade” pozisyonlarında TL lehine olacağını belirtti.

Borsaya yabancı ne zaman gelir?

Yaz döneminde baz etkisiyle başlayacak olan enflasyondaki gerilemenin, aylık olarak da görülmesi gerektiğine dikkat çeken Gödek, enflasyonda kalıcı bir düşüş görmeden ve yılsonunda yüzde 40’a yakın bir seviyelere gelmeden faiz indirim beklentisinin gerçekçi olmadığının altını çizdi.

Gödek, borsada yabancı ilgisinin özellikle 2024 sonu ve 2025’te gerçekleşeceğinin altını çizerken, “Yılın ikinci yarısında enflasyon muhasebesi karmaşası çok daha sakinleyecek ve oynaklıklar azalacak. Bu cepheden gelen negatif baskı da ortadan kalkmış ve iskontolanmış sektör-hisselerin yeniden hatırlanmasına imkân tanıyacak” dedi.

“Rezervlerdeki artış, dövizde ani atakları sınırlayacak”

MB’nin faiz indirimine gitmesinin kurlarda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketleri destekleyebileceğini belirten Doğan, rezerv artışlarının ani atakları sınırlayacağını da hatırlattı. “Kurlarda nominal anlamda bir değerlenme söz konusu olsa da reel anlamda TL’deki değer kaybının sınırlı kalacağını düşünüyoruz” diyen Doğan, TL varlıklara olan ilginin faiz indirimleri döneminde de Borsa İstanbul’a yönelerek devam edeceğini düşündüğünü aktardı.