TL’nin TÜFE bazlı reel değeri bir yılda yüzde 14,5 arttı

Merkez Bankası reel efektif döviz kuru verilerine göre kasımda 55.74 olan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, aralık ayında 54.66’ya indi. 2021 Aralık’ta 47.74 olan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Aralık 2022'de 54.66'ya çıkınca bir yılda TL'nin reel değeri de yüzde 14,5 arttı.

Verilere göre Gelişmekte Olan Ülkeler-Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru kasımdaki 44.40'dan aralık ayında 44.02'ye ve Gelişmiş Ülkeler Bazlı-Reel Efektif Döviz Kuru 65.13'den 63.19'a indi. Aralık 2021’de 39.03 olan gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru da 1 yılda yüzde 12,8 artarken, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif döviz kuru da yüzde 16,2 yükseldi.

Aralık 2022’de Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeks değeri ise kasımdaki 89.70'den 86.81'e düştü. Aralık 2021’de 66.65 olan Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de yüzde 30,24 yükseliş gösterdi.

Endeksteki reel efektif kurun düşüşü TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının azaldığını gösteriyor. Reel efektif döviz kuru hesabı için öncelikle nominal efektif döviz kuru (NEK) hesaplanıyor. NEK, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değerini veriyor. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK'deki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.