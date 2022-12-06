TL'nin TÜFE karşısındaki reel değeri hafif arttı

Merkez Bankası, Reel Efektif Döviz Kuru Kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki ay 55.48 olan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, kasım ayında 55.65 oldu. Gelişmekte Olan Ülkeler-Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 43.51'den 44.25'e ve Gelişmiş Ülkeler Bazlı-Reel Efektif Döviz Kuru 65.85'den 65.14'e çıktı. Geçen ay Yi-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeks değeri ise 92.52'den 89.90'a indi.

Endeksteki reel efektif kurun düşüşü TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının azaldığını gösteriyor. Reel efektif döviz kuru hesabı için öncelikle nominal efektif döviz kuru (NEK) hesaplanıyor.

NEK, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değerini veriyor. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirleniyor. Reel efektif döviz kuru (REK) ise NEK'deki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde ediliyor.