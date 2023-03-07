TLREF'e endeksli ihalede 12.3 milyar TL satış
5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplam 12.3 milyar TL satış gerçekleştirdi. Dönemsel faiz ise yüzde 3,56 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 8 milyar 759.5 milyon TL satış yapıldı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 3 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 12 milyar 259.5 milyon TL'ye ulaştı. İhalede; nominal teklif 16 milyar 547 milyon, nominal satış 9 milyar 898 milyon TL ortalama minimum fiyat 87.22 TL, ortalama fiyat 88.498 TL, dönemsel faiz yüzde 3,56 oldu.