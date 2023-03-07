TLREF'e endeksli ihalede 12.3 milyar TL satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 8 milyar 759.5 milyon TL satış yapıldı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 3 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 12 milyar 259.5 milyon TL'ye ulaştı. İhalede; nominal teklif 16 milyar 547 milyon, nominal satış 9 milyar 898 milyon TL ortalama minimum fiyat 87.22 TL, ortalama fiyat 88.498 TL, dönemsel faiz yüzde 3,56 oldu.