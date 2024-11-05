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Tokyo Borsası'ndan 70 yıl sonra ilk adım

Tokyo Borsası, yabancı yatırımcıları çekmek için 70 yıl sonra ilk kez işlem saatlerini uzattı.

Haber Merkezi
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Tokyo Borsası'ndan 70 yıl sonra ilk adım
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Tokyo Borsası, borsayı yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirme ve işlem faaliyetlerini teşvik etme çabalarının bir parçası olarak bugünden itibaren işlem saatlerini 30 dakika uzattı.

Tokyo Borsası'nın işletmecisi Japan Exchange Group Inc. tarafından yapılan açıklamaya göre, kapanış saatinin 70 yıl sonra ilk kez uzatılmasıyla birlikte Tokyo piyasası artık bir saatlik öğle yemeği molasıyla birlikte yerel saatle 09.00'dan 15:30'a kadar faaliyet gösterecek.

Piyasanın işlem saatleri en son Kasım 2011'de sabah seansının kapanış saatinin 30 dakika uzatılarak mevcut 11:30'a çekilmesiyle değiştirilmişti.

Yaklaşık 4.000 şirketin kote olduğu Tokyo Borsası'na göre, uzatma aynı zamanda yatırımcılara sistem kesintisi gibi herhangi bir sorun durumunda işlem yapmak için daha fazla zaman vermeyi amaçlıyor.

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