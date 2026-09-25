Tonguç Erbaş’tan borsa ve fon uyarısı: Kasım sonrasına dikkat!

Tasfiye sürecinin işleyişine dair açıklamalarda bulunan Tonguç Erbaş, her fonun hukuken bağımsız birer tüzel kişilik (şirket) olduğunu hatırlatarak, A fonu ile B fonunun birbirine karıştırılamayacağını ve her yatırımcının yalnızca pay sahibi olduğu fonun tasfiye şartlarından sorumlu olduğunu vurguladı. Erbaş, fon portföyündeki varlıkların satışı gerçekleştirildikçe ödemelerin tüm hak sahiplerine eşit şartlarda ve fon payı büyüklüğüne orantılı olarak dağıtılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 455 bin yatırımcıya yönelik somut ödeme planı ve takviminin ekim ayının ilk haftasına kadar netleşerek kamuoyuna duyurulmasının beklendiğini aktardı.

Bono itfaları ve piyasadaki likidite adımları

Aracı kurumların ihraç ettiği ve vadesi gelen bono itfalarının piyasada yeni bir satış dalgası yaratabileceği yönündeki uyarılara değinen Erbaş, soruşturulan fonun iştiraki olan bir bankanın 50 milyar liralık tahvil ihracı bulunduğuna dikkat çekti.

Vadesi gelen yükümlülüklerin ödenmesi sürecinde piyasada bir likidite sıkışıklığı yaşanmaması adına ekonomi yönetiminin gerekli tedbirleri artırdığını belirten Erbaş, itfa süreçleriyle ilgili muhtemel bir erteleme veya taksitlendirme kararlarını da içeren takvimin yakın zamanda açıklanacağını öngördü.

Borsa İstanbul'da düzenlemeler ve kasım ayına kadar itidalli duruş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul tarafından alınan açığa satışta üst adım kuralı, hisse geri alımlarında üst sınırın kaldırılması ve zorunlu özkaynak oranının %20'ye çekilmesi gibi esnekliklerin piyasaya hareket alanı sağladığını söyleyen Erbaş, buna karşın endeks üzerindeki baskının henüz tamamen kalkmadığını kaydetti. Ekim ayı başında yürürlüğe girecek yeni pazar ve endeks kriterleri öncesinde, endeksten çıkarılacak bazı hisselerin BIST 100 ve BIST 30 üzerinde suni bir baskı oluşturduğunu ve işlem hacimlerini gerilettiğini ifade etti.

Son iki yıldır yüksek faiz ve daralan ekonomi ortamında birçok hisse senedinin fiyat olarak geride kaldığına işaret eden Erbaş, yatırımcılara kasım ayına kadar sabırlı ve itidalli olmaları yönündeki uyarısını yineledi.

Savaşın sonu ve kasım sonrası: 15 aylık güçlü borsa senaryosu

Piyasaların orta vadeli yönü açısından en kritik dış etkenin küresel jeopolitik riskler ve Kasım ayındaki ABD seçimleri olduğunu vurgulayan Tonguç Erbaş, jeopolitik gerilimlerin sona ermesi halinde piyasalarda hızlı bir iyimserlik dalgasının başlayabileceğini dile getirdi. Erbaş, bölgesel savaşların bitmesi ve petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerine gerilemesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecini başlatabileceğini ve bunun borsaya doğrudan pozitif yansıyacağını savundu.

Piyasada mevzuat ve denetimler kanalıyla gerçekleştirilen temizliğin ardından, Kasım sonrasında küresel koşulların da elvermesiyle Borsa İstanbul’un önündeki 15 aylık (1,5 yıllık) dönemde son 2 yıla kıyasla çok daha güçlü bir ralli performansı sergileyebileceğini öngördü.

Yatırımcılara dolandırıcılık uyarısı: 'Paranızı kurtarırız' diyenlere itimat etmeyin

Tasfiye sürecindeki fonlarda parası kalan vatandaşların dolandırıcıların hedefi haline geldiğine dikkat çeken Erbaş, önemli bir güvenlik uyarısında bulundu. ‘Fon içerisinden tanıdıklarımız var, paranızı geri alırız’ vaadiyle para talep eden kişilere kesinlikle itimat edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, yatırımcıların yalnızca resmi kurum duyurularını ve banka şubelerini muhatap alması gerektiğini belirtti.