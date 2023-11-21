Toplam rezervler 9 yılın zirvesinde

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 134.5 milyar dolara yükselerek Eylül 2014'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

TL'nin seviyesini belirlemek için rezerv satışlarına seçim sonrası son verilmesinin ardından rezervlerde başlayan yükseliş trendi Haziran ayından bugüne devam ediyor.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı, öncü verilerden, TCMB'nin Perşembe günü açıklayacağı 17 Kasım ile biten haftaya ilişkin toplam rezerv artışını 6 milyar dolar olarak hesapladılar.

İlgili veriler TCMB analitik bilanço verilerinden ve öncü göstergelerden hesaplanabiliyor.