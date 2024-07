Toyota MUFG ve SFMG gibi finans kuruluşlarındaki hisselerinin geri alımını planlıyor

Toyota, hisselerinde stratejik geri alımlar için harekete geçmeye hazırlanıyor. Otomotiv devinin MUFG ve SFMG gibi finans kuruluşlarındaki hisselerinin geri alımı için planlamalar yaptığı belirtildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar şirketin 1 trilyon yenlik (6,4 milyar dolar) bir geri alım planı ve finansal ortaklarla stratejik hissedarlıkları çözmeye yönelik daha geniş bir programın parçası olarak büyük Japon bankaları ve sigortacılarından kendi hisselerini geri alacağını duyurmaya hazırlandığını söyledi.

Habere göre Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ve Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Toyota'daki hisselerini elden çıkaracak.

Toyota'nın kararı, Japonya'da benzer anlaşmaları hızlandırabilir

Kaynaklar Tokio Marine Holdings Inc. ve MS&AD Insurance Group Holdings Inc. şirketlerinin de hisselerinin satışını duyurmaya hazırlandığını da belirtti.

Japon hükümeti, Japonya'daki büyük şirketleri, on yıllar boyunca iş ilişkilerini güçlendirmek için oluşturulan çapraz sahiplik konularını çözmeye zorluyor.

Ölçeği ve önemi göz önüne alındığında, Toyota'nın stratejik geri alım anlaşmasının Japonya'da benzer anlaşmaları hızlandırması bekleniyor.

MS&AD Insurance ve Tokio Marine'in yanı sıra Sompo Holdings Inc. de Toyota'da önemli bir hisseye sahip. Tüm kuruluşların Toyota hisselerini elden çıkarması halinde toplam tutarın 3 trilyon yene (19,2 milyar dolara) ulaşması öngörülüyor.

Banka ve sigortacıların Toyota'daki hisselerini birkaç yıl sürecek uzun bir zaman diliminde elden çıkarmayı, hisselerini önemli ölçüde azaltmayı ya da tamamen elden çıkarmayı planladıkları belirtiliyor.