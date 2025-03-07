Trump, borsadaki satışlar için 'küreselcileri' suçladı

"Pek çoğu küreselleşmeci ülkeler ve o kadar da iyi durumda olmayacak şirketler" diyen Trump, "Çünkü yıllar önce elimizden alınan şeyleri geri alıyoruz" dedi. Trump bunların neler olduğu konusunda ayrıntı vermedi. "Ülke olarak bize çok adaletsiz davranıldı" diye devam etti. "Biz herkesi koruyoruz. Tüm bu ülkeler için her şeyi yapıyoruz ve bunların birçoğu doğası gereği küreselci" dedi.

Aynı basın etkinliğinin ilerleyen saatlerinde Trump, piyasadaki gerileme için yine "küreselcileri" suçladı. "Bence küreselciler ülkemizin ne kadar zengin olacağını görüyorlar ve bundan hoşlanmıyorlar" diye konuştu.

Trump bir saat boyunca "küreselci" kelimesini insanları, şirketleri ve ülkeleri tanımlamak için kullandı, bu da tam olarak neden bahsettiğini belirlemeyi zorlaştırdı. Ancak Trump ilk dönemi boyunca defalarca "küreselcilik" olarak adlandırdığı bir dizi fikri kınadı ve milliyetçi, izolasyonist dünya görüşünü savunurken bazı siyasi rakiplerini "küreselciler" olarak etiketledi.