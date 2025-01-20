Trump bugün görevine başlayacak: İşte piyasalarda beklentiler

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bugün görevi devralacak Trump, ilk olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılacak.

Ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Trump ile eşi Melania Trump, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ı uğurlayacak.

Daha sonra Kongre binasına geçmesi beklenen Trump, açılış konuşmalarının sonrasında Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

Yemin törenin ardından Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

Piyasalar Trump'a ne tepki verebilir?

Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

Bunlara ek olarak Trump'ın alacağı ilk kararların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Avrupa'da gözler Trump'ın atacağı adımlarda

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün yeni ABD yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.

Bugün yemin edip göreve başlayacak Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisine etkileri merak konusu olmaya devam ederken, bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'nin gümrük vergilerinde güçlü artışlara gitmesinin siparişleri ve kar oranlarını etkileyebileceğini belirterek, Trump'ın bugün yapacağı ilk konuşmasında izlenecek politikalara yönelik sinyallerin aranacağını söyledi.

Aysa piyasaları da Trump'ın açıklamalarını yakından izleyecek

Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

Öte yandan, bugün yemin ederek göreve başlayacak Trump'ın başkanlığının ilk gününde vereceği izlenimler ve açıklamalar bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor.