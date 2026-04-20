Trump kritik açıklamaları öncesi milyon dolarlık işlemler mercek altında

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci görev dönemi boyunca, bazı yatırımcıların başkanın önemli dış politika açıklamalarından hemen önce milyonlarca dolarlık işlemler yaptığına dair şüpheler gündeme geldi.

Piyasa gözlemcileri, Trump’ın kritik açıklamaları öncesinde gerçekleşen sıra dışı işlem hareketlerine dikkat çekiyor. BBC’nin çeşitli finansal piyasalara ait işlem hacmi verilerini inceleyerek yaptığı analiz, bu hareketlerin başkanın piyasaları etkileyen açıklamalarıyla zaman açısından örtüştüğünü ortaya koydu.

Analize göre, Trump’ın sosyal medya paylaşımları ya da medya röportajları kamuoyuna yansımadan saatler, hatta bazı durumlarda dakikalar önce işlem hacimlerinde belirgin artışlar yaşandı. Bu durum, piyasada belirli aktörlerin önceden bilgi sahibi olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Bazı analistler, söz konusu işlemlerin içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) özellikleri taşıdığını savunuyor. Bu tür işlemler, kamuya açık olmayan bilgilere dayanarak yapılan ve yasa dışı kabul edilen finansal hareketler olarak tanımlanıyor.

Ancak diğer uzmanlar, tabloya daha temkinli yaklaşıyor. Bu kesime göre, bazı yatırımcılar zaman içinde Trump’ın politika hamlelerini ve iletişim tarzını daha iyi analiz ederek, olası açıklamaları önceden tahmin etme konusunda daha başarılı hale gelmiş olabilir.

BBC’nin incelemesi, bu tartışmaları alevlendiren en dikkat çekici beş örneği mercek altına aldı.