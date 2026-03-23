Trump ve İran'ı karşılıklı tehditleri Asya borsalarını vurdu

Asya borsaları, artan enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların süreceği beklentisiyle negatif bir seyir izliyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel ekonomiye yönelik riskleri artırırken, ABD-İran hattında sertleşen söylemlerle yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle pay piyasalarında satış dalgası sürüyor.

Satışların fitilini Cumhurbaşkanı Trump'ın açıklaması ateşledi. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde tam olarak açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini "yerle bir edeceğini" söyledi.

İran ise bu ultimatoma sert karşılık verdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, elektrik santrallerine yönelik olası saldırıların "anında" bölge genelindeki enerji ve petrol altyapısına yönelik misilleme saldırılarıyla karşılık bulacağını açıkladı. Kalibaf ayrıca ABD Hazine bonosu alan ve "ABD askeri bütçesini finanse eden" finansal kuruluşları da hedef listesine ekledi.

Borsalarda sert düşüş

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi haftanın ilk işlem gününde 50688,76 puana kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 3,51 düşüşle 51499,44 puanda. Japon borsaları düşüşe öncülük edenler ise yonga ve metal hisseleri. Renesas Electronics %8,3, Mitsui Kinzoku ise %7,7 değer kaybetti.

Seul'de Kospi Bileşik Endeksi yüzde 5,75 düşüşle 5448,7 puana kadar geriledi.

Çin borsalarında da satışlar hakim. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 2,3 düşüşle 3866 puandan, CSI 300 yüzde 2,29 kayıpla 4462 puan seviyesinde.

Hong Kong Hang Seng Endeksi de yüzde 3,35 düşüşle 24431,06 puana geriledi.

Enerji ve lojistik maliyetleri bölgenin odağında

Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun etkileri ile artan lojistik ve enerji maliyetleriyle Asya borsaları Japonya ve Güney Kore öncülüğünde satıcılı seyrediyor.

Çin başta olmak üzere enerji ithalatçısı bölge ekonomilerinde petrol fiyatlarındaki yükselişin daha belirgin hissedileceğine ilişkin endişeler artarken, bu durumun büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü riskleri artırabileceği değerlendiriliyor.

Japonya'da halihazırdaki enflasyon risklerine ek olarak, enerji maliyetleri kaynaklı yeni bir fiyat artışı dalgasıyla karşılaşılabileceği ihtimallerinin artması, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) sıkılaşma adımı atabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Çin'den daha fazla "piyasa açıklığı" mesajı

Çin Başbakanı Li Çiang, dün yaptığı açıklamada, ekonomide yükselen korumacılığa karşı daha fazla açıklık sağlanması, yeni piyasa olanaklarının oluşturulması ve sağlıklı, adil rekabete dayalı küresel piyasa düzeninin korunması çağrısında bulundu.

Tarih boyunca küresel ekonominin zorlukları aşıp refah ürettiği dönemlerin mevcut pazarlar üzerine rekabetten değil, açıklık ve teknolojik ilerleme yoluyla yeni pazarların yaratılmasından kaynaklandığına dikkati çeken Li, "Korumacılık her derde deva olamaz. Açıklık ve öncü girişimcilik ruhunu koruyarak serbest ticareti genişletmeli, inovasyonu etkin şekilde güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.