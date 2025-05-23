Trump vergi silahını Avrupa'ya doğrulttu: Görüşmeler işe yaramıyor!

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile müzakerelerin bir yere varmadığını belirterek, yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdiğini söyledi.

Trump'ın açıklaması şu şekilde oldu:

"Avrupa Birliği, esas olarak ABD’yi ticaret konusunda sömürmek amacıyla kurulmuş bir birliktir ve onlarla uğraşmak son derece zor olmuştur.

Güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, para manipülasyonları, Amerikalı şirketlere karşı açılan haksız ve mesnetsiz davalar gibi uygulamalar nedeniyle ABD ile aralarındaki ticaret açığı yılda 250 milyar doların üzerine çıkmıştır ki bu tamamen kabul edilemez bir durumdur. Onlarla yürüttüğümüz görüşmeler hiçbir yere varmıyor!

Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere doğrudan %50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD’de üretilmişse herhangi bir vergi tarife uygulanmayacaktır.”

“Apple ABD'de üretim yapmazsa en az yüzde 25 gümrük vergisi öder”

Trump, ayrıca Truth Social'daki başka bir paylaşımında, Apple'ın Tim Cook'a uzun zamandır ABD'de satılan iPhone'ların Hindistan'da ya da başka bir yerde değil ABD'de üretileceğini ve imal edileceğini bildirdiğini ifade etti. "Eğer durum böyle değilse, Apple ABD'ye en az %25 gümrük vergisi ödemek zorundadır" dedi.

Trump’ın açıklamaları piyasaları karıştırdı

Trump’ın açıklamaları sonrasında, CBOE Volatilite Endeksi VIX kısaca korku endeksi 3,14 puan artışla 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 23,42 puanı gördü.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 8,5 baz puan düşüşle yüzde 2,55'e geriledi.

Japon yeni, ABD doları karşısında yüzde 1 değer kazanarak 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 142,51'e toparlandı. Euro/dolar paritesi de 1,13755'ten 1,12989'a kadar düştü.

Trump'ın AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi önerisi sonrası S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,14, Nasdaq 100 yüzde 1,40 ekside seyrederken, Avrupa'da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi'nde kayıp yüzde 2,9’a ulaştı. Almanya'da DAX yüzde 1,9, Londra'da FTSE 100 yüzde 0,8, İtalya'da FTSEMIB yüzde 2 düştü.