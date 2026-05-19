Trump’ın açıklaması piyasaları rahatlatmaya yetmedi: Tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını zayıflatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni saldırıları ertelediğine yönelik açıklama yapmasına karşın savaş endişeleri piyasalarda sürüyor.

Yurt içinde bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Yurt dışındaysa Asya hisse senetleri yüzde 0,7, MSCI tüm dünya endeksi yüzde 0,1 geriledi. Güney Kore borsasında da ABD seansında çip üreticileri ağırlıklı endeksin düşmesi sonrası yüzde 3,6 düşüş görüldü. Nasdaq 100 Endeksi vadeli işlemlerde de gerileme izlendi.

Petrol düştü

Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları ertelediğini söylemesinin ardından Brent petrol yüzde 2 düşerek varil başına yaklaşık 110 dolara geriledi. Ancak, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması nedeniyle emtia bu yıl hala yüzde 80 yüksek seyrediyor.

Tahvillerde zirve seviyeler sürüyor

Yüksek petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri tahviller üzerinde baskı oluşturarak Japonya'dan ABD'ye kadar devlet tahvillerinin getirilerini zirve seviyelere taşıdı. ABD'nin 30 yıllık tahvilinin getirisi bir baz puan artarak yüzde 5,13'e yükseldi. Getiriler önceki seansta 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Pazartesi günü, Japonya'nın 30 yıllık devlet tahvilinin getirisi, 1999'da bu vadenin piyasaya sürülmesinden beri ilk kez en yüksek seviyesine çıktı.

Yükselen ABD tahvil faizleri, artan enflasyon korkularının yapay zekâ patlamasından elde edilecek faydalara ilişkin devam eden iyimserliği dengelemesiyle Asya'daki hisse senedi rallisi için bir tehdit oluşturuyor.

Faizler daha uzun süre yüksek seyredebilir

Bugünkü hareketler, ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla tetiklenen haftalar süren dalgalanmanın ardından geldi. Piyasalar önemli bir sınavla karşı karşıya kalarak, Japonya'dan ABD'ye kadar tahvil getirileri yükseliyor ve ham petrol fiyatları yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor; bu da Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma olasılığını artırıyor.

Risk iştahı biraz azalmaya başlıyor

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Yüksek petrol fiyatları ve yükselen getiriler ortamında, risk iştahı biraz azalmaya başlıyor. Sürekli yüksek enerji fiyatları, beklenenden daha kısa sürede daha sıkı para politikası koşullarını beraberinde getirebilir" yorumunu yaptı.