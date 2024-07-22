Trump'ın başkanlığı doları nasıl etkiler?

Wall Street stratejistlerine göre, daha zayıf bir ABD para birimini tercih edeceği yönündeki son yorumlara rağmen Donald Trump'ın başkanlığı doları güçlendirecek.

Deutsche Bank, daha yumuşak bir dolar yaratmanın "çok zor" olacağını, zira bunun trilyonlarca dolarlık müdahaleye ya da büyük ABD sermaye çıkışlarını teşvik etmeyi amaçlayan politikalara mal olacağını savundu.

Barclays, müşterilerine doların son dönemdeki zayıflığını uzun pozisyonlara yeniden girmek için kullanmalarını tavsiye etti.

Dolarda yeni senaryolar

Stratejistlerin çağrıları, Trump'ın başkan olarak ilk döneminde uzun süredir savunduğu doların gücünün Amerikan rekabetçiliğine nasıl zarar verdiğine dair son açıklamalarını takip ediyor. Yen ve yuanın zayıflığına da işaret eden yorumları, haziran sonunda sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana yüzde 1,6 düşen dolar üzerinde baskı yarattı.

Deutsche Bank stratejistleri, "Tarifeler ve bunların dolar üzerindeki daha güçlü etkilerinin, daha zayıf bir dolar peşinde koşan politikalara kıyasla baskın piyasa sonucu olma olasılığı önemli ölçüde daha yüksek" diye yazdı.

Aralarında Themistoklis Fiotakis'in de bulunduğu Barclays stratejistleri de, "Tek başına bile, tarife riski bir dolar rallisini tartışmak için yeterli. Tamamen misilleme yapılsa bile, Trump ekibi tarafından tartışılan büyüklükteki tarifeler muhtemelen doları Çin yuanı gibi para birimleri karşısında yüzde 4'e kadar artıracaktır" değerlendirmesini yaptı.

TS Lombard'ın genel müdürü Dario Perkins, "Fed'in güvenilirliğini aşındırmak iyi bir başlangıç noktası olsa da, herhangi bir ABD yönetiminin para birimini devalüe etmesi diğer hükümetlerin yapabileceklerine kıyasla daha zor bir iş olacaktır. ABD Doları dünyanın rezerv para birimi ve bu da yapısal bir dolar teklifi yaratıyor" dedi.