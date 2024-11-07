Trump'ın kazanması yuanı nasıl etkiler?

ING, başka bir ticaret savaşının da CNY'ye bir faydası olmayacağını, ancak bu sefer önemli farklılıklar olduğunu belirterek, "İlk ticaret savaşı birçok kişiyi hazırlıksız yakalarken, mevcut tehdit bir süredir hesaba katılıyordu. "Ticaret Savaşı 1.0” mütevazı bir Fed sıkılaştırma döngüsünde gerçekleşirken, şimdiki savaşın muhtemelen mütevazı bir gevşeme döngüsü sırasında olacak" dedi.

Trump'ın Çin'e yönelik tarifelerini 2025'in 3. çeyreğine kadar uygulanmasının olası olmadığını belirten ING, "Bu nedenle CNY üzerindeki etki 2025'in sonlarına kadar nispeten sınırlı olabilir" değerlendirmesini de yaptı.

ING, CNY'nin benzerleri karşısında düşük volatiliteli bir para birimi olarak kalmasını bekliyor.