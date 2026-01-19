Trump'ın tarife tehdidi Almanya'da otomotiv hisselerini vurdu

Frankfurt't Mercedes-Benz %2,7, BMW %3,35, Porsche %2,88 ve Volkswagen %3,64 değer kaybetti.

Trump, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelere yönelik olarak şubat ayından itibaren %10 oranında gümrük vergisi uygulamayı, bunu haziranda %25'e çıkarmayı planlıyor. ABD satışları, halihazırda AB'nin %15'lik tarifeleriyle karşı karşıya olan bu markalar için hayati önem taşıyor.