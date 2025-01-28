  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. "Trump'ın tehditleri Euro'yu daha fazla zayıflatabilir"
Takip Et

"Trump'ın tehditleri Euro'yu daha fazla zayıflatabilir"

ING analisti Francesco Pesole, ABD Başkanı Trump'ın yüzde 2,5'ten “çok daha büyük” evrensel gümrük vergileri tehdidinin ardından Euro'nun daha fazla düşüş yaşayabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Trump'ın tehditleri Euro'yu daha fazla zayıflatabilir"
Takip Et

Pesole, gece gelen gümrük vergisi haberlerinin ardından Euro için “kısa vadeli risk dengesinin tekrar aşağıya kaydığını” savundu.

Pesole, Hazine'nin aktif planlaması göz önüne alındığında tarife tehdidinin daha ciddi algılanabileceğini belirterek, "Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın geniş çapta beklenen 25 baz puanlık faiz indirimine ve perşembe günü daha fazla indirim için olası sinyallere kıyasla Euro için daha önemli" dedi.

Euro'nun net bir iç pozitif katalizörden yoksun olmaya devam ettiğine işaret eden Pesole, 1,0400 doların altına dönüşün garantili göründüğünü söyledi. Euro yüzde 0,6 düşüşle 1,04267 dolara geriledi.

BNP Paribas: Fed 2026 ortasına kadar faizi sabit tutabilirBNP Paribas: Fed 2026 ortasına kadar faizi sabit tutabilirKüresel Ekonomi

 

Finans
Borsa yatırımcısı enflasyonu aşamadı
Borsa yatırımcısı enflasyonu aşamadı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
28 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
TCMB'nin TL depo alım ihaleleri devam etti
TCMB'nin TL depo alım ihaleleri devam etti
Merkez Bankası inceledi: Mevduatlara neye göre yüksek faiz veriliyor?
Merkez Bankası inceledi: Mevduatlara neye göre yüksek faiz veriliyor?