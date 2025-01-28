"Trump'ın tehditleri Euro'yu daha fazla zayıflatabilir"

Pesole, gece gelen gümrük vergisi haberlerinin ardından Euro için “kısa vadeli risk dengesinin tekrar aşağıya kaydığını” savundu.

Pesole, Hazine'nin aktif planlaması göz önüne alındığında tarife tehdidinin daha ciddi algılanabileceğini belirterek, "Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın geniş çapta beklenen 25 baz puanlık faiz indirimine ve perşembe günü daha fazla indirim için olası sinyallere kıyasla Euro için daha önemli" dedi.

Euro'nun net bir iç pozitif katalizörden yoksun olmaya devam ettiğine işaret eden Pesole, 1,0400 doların altına dönüşün garantili göründüğünü söyledi. Euro yüzde 0,6 düşüşle 1,04267 dolara geriledi.