Trump'ın yeniden seçilme ihtimali piyasaları karıştırdı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın “güvercin” tondaki faiz indirimlerinde geç kalmak istemedikleri açıklaması ve Donald Trump'ın da başkanlık seçiminden zaferle çıkma ihtimalinin artmasıyla yön bulmakta zorlanıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin kesinleşen adayı Trump, hafta sonu Pensilvanya mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Başkanlık yarışında önde görünen tahminlerde Trump’ın geçmiş dönem başkanlık süreci de beklentilere yön veriyor.

Uzmanlar, suikast girişiminin ABD'de siyasi çekişmeyi artırma potansiyeli taşımasına rağmen, Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

ABD'de gelecek dönemde izlenecek ekonomi politikalarına yönelik öngörülerde, Trump döneminde ticaret savaşları ihtimalinin yeniden güçlenmesi de Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin borsalarında satış baskısına neden oldu.

Fed Başkanı Powell'ın dün yaptığı açıklamalar, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" belirtti.

İş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde Fed’in tepki verebileceğini belirten Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar sorusuna da "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim" cevabını verdi.

Powell'ın açıklamaları sonrası Fed’in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor.

Bu gelişmeler sonrası dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü yüzde 4,23'ten tamamlarken, bugün yüzde 4,22 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi üç günlük düşüş sonrası dün yüzde 0,2 artışla 104,26 seviyesine çıkarken, güne başlarken önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,34 seviyesinde seyrediyor.

Ons altın sabah saatlerinde 2.430 dolar seviyelerinden işlem görürken, Brent petrol varil fiyatı yaklaşık 84 dolardan alıcı buldu.

ABD'de bilanço sezonunda bugün United Health, Bank of America ve Morgan Stanley başta olmak üzere birçok şirketin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı fiyatlamalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Kripto para piyasalarında hafta sonundan bu yana yükseliş eğilimi öne çıkarken, Bitcoin'in fiyatı cuma gününden bu yana yaklaşık yüzde 10 yükselişle 64 bin dolar seviyesine çıktı.

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,4 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,53 artışla rekor kapanış gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hâkim olurken, lüks mal üreten şirketlerle yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler düşüşe öncülük etti.

Analistler, ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da risk algısının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsalarında yeni günde karışık bir seyir öne çıkarken, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı dalgasının başlayabileceği ihtimali piyasalardaki tedirginliğe neden oluyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izlerken, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,9969'dan tamamladı. Güne başlarken bankalararası piyasada 33,0324 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek verilerde öne çıkanlar şu şekilde oldu:

11.00 Türkiye, haziran ayı bütçe dengesi

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar