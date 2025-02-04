TSKB 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

TSKB tarafından açıklanan 2024/12 dönemine ait solo (konsolide olmayan) finansal sonuçlarında net dönem karı 10 milyar 134 milyon 599 bin TL oldu (2023/12 döneminde rakam 7 milyar 41 milyon 477 bin TL seviyesindeydi). Toplam mevduat büyüklüğü 2023/12 döneminde kıyasla 106.85 milyar TL'den 124 milyar TL'ye yükselen TSKB, kredi büyüklüğünde ise aynı dönemlerde 129.7 milyar TL'den 166 milyar TL'ye artış yaşadı.

Net faiz gelirleri 10.2 milyar TL'den 15.1 milyar TL'ye yükselen banka, özsermaye büyüklüğünü 32.5 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 231.3 milyar TL'ye çıkardı.

Kurdan arındırılmış kredi büyümesi yüzde 11.6 artan TSKB, yüzde 6.3'lük bir faiz marjı, yüzde 13'lük ücret ve komisyon geliri artışı, yüzde 38.5 özkaynak karlılığı elde etti.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde 21.8, ana sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 20.6 oldu. Takipteki kredi oranını yüzde 2.2, kur etkisi hariç net kredi riski maliyetini ise -60 baz puan açıkladı.

Banka 2025 beklentilerini de duyurdu. Buna göre TSKB, 2025'te düşük çift hane kurdan arındırılmış kredi büyümesi, yüzde 5 civarı net faiz marjı, enflasyon seviyelerine yakın ücret ve komisyon artışı, yüzde 30'a yakın özsermaye karlılığı bekliyor. Bankanın beklentileri arasında enflasyondan daha fazla faaliyet giderleri artışı, yaklaşık yüzde 21 sermaye yeterlilik oranı, yüzde 20'ye yakın ana sermaye yeterlilik oranı, yüzde 2.5'ten küçük takipteki kredi oranı, 75 baz puandan daha az kur etkisi hariç net kredi riski maliyeti var.